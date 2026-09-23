El príncipe Harry estaría preparando un documental sobre Lady Di para conmemorar los 30 años de su muerte

La historia de la princesa Diana podría volver a la pantalla, esta vez desde la perspectiva de su hijo menor. El príncipe Harry estaría explorando distintas maneras de conmemorar el 30.º aniversario de la muerte de su madre, que se cumplirá el 31 de agosto de 2027, y entre las posibilidades estaría la realización de un documental sobre su vida y legado.

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De acuerdo con People, Harry ha comenzado a acercarse nuevamente a familiares y amigos que conocieron a Diana mientras define cómo quiere recordar la fecha. Por ahora, no existe un proyecto confirmado, sin embargo, el medio británico The Telegraph apunta a que la obra se haría a través de Archewell Productions, la productora de Harry y Meghan, “que tiene un acuerdo plurianual de preferencia con Netflix para sus proyectos de cine y televisión” .

Diana murió en 1997, a los 36 años, tras el accidente automovilístico ocurrido en París. Para ese entonces Harry tenía solo 12 años, por lo que el golpe emocional fue demasiado fuerte.

El príncipe de Sussex ha hablado de Diana en diferentes momentos de su vida y ha recurrido a sus recuerdos para explicar parte de su propia historia, por ejemplo, en sus memorias, Spare, publicadas en 2023, relató el impacto que tuvo su muerte y recordó momentos relacionados justamente con el funeral y entierro.

También ha expresado públicamente su deseo de mantener vivo el recuerdo de Diana, según relató en 2022, con acciones que la pudieran hacer sentir orgullosa.

“En los 12 años que tuve la suerte de compartir con ella, vi y sentí la energía y el impulso vital que obtenía al ayudar a los demás, sin importar su origen, dolencia o condición. Su vida y la de ellos mejoraron gracias a ello, por breve que fuera la existencia de unos u otros”, le dijo a People.

Diana de Gales sosteniendo en brazos a Harry en el balcón del Palacio de Buckingham. Foto: AP

El antecedente de William y Harry

Harry ya contó parte de su historia con Diana en el año 2017, cuando participó junto con su hermano William en Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, un documental producido con motivo del 20.º aniversario de la muerte de la princesa.

En aquella producción compartieron recuerdos de su infancia y hablaron de la personalidad de Diana lejos de su faceta de princesa. Ambos recordaron cómo vivieron su muerte y la dificultad que tuvieron para comprender, siendo niños, la dimensión de la vida pública.

Para esta nueva edición, sin embargo, el ambiente fraterno que había entre los hijos de Lady Di se ha distorsionado y según expertos de la realeza el quiebre de la relación entre los hermanos dejó al descubierto que ni siquiera coincidían en cómo preservar el legado de su madre.

Ahora bien, un familiar con el que Harry sí estaría dispuesto a trabajar es con su tío, Charles Spencer, quien acaba de publicar Swan Song: Diana, My Sister, un libro que reconstruye la relación de Spencer con Diana y algunos de los acontecimientos posteriores a su muerte, como los días previos y posteriores al funeral.

Entre los episodios que relata está una conversación que, según su versión, mantuvo con el entonces príncipe Carlos sobre la decisión de que William y Harry caminaran detrás del féretro de su madre.

Spencer sostiene que expresó su preocupación por la edad de los niños y recuerda que Carlos habría mencionado su propia experiencia tras la muerte de Lord Mountbatten. Declaración que causó una respuesta del Palacio de Buckingham a través de un comunicado en el que se señaló que “el duelo puede afectar la memoria y el juicio con el paso del tiempo”.