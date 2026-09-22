Donatella Versace, con una nueva marca, inicia otra era en la moda internacional

Donatella Versace vuelve a ocupar el centro de la conversación internacional sobre moda. La diseñadora italiana anunció el 21 de septiembre de 2026 una nueva empresa conjunta con Revolve Group, con la que desarrollará un negocio independiente de moda y belleza dirigido especialmente a una nueva generación de consumidores.

Según el comunicado oficial, la primera etapa comenzará por la categoría de belleza y los detalles sobre la identidad de la marca y sus primeros productos serán revelados en los próximos meses. El lanzamiento contempla inicialmente Estados Unidos, América Latina, Asia y Medio Oriente, mientras que la expansión a otros mercados quedará sujeta a la evolución del negocio.

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Donatella asumirá el cargo de chief creative officer, desde donde tendrá a su cargo la visión creativa, la identidad, los productos, las colaboraciones y el universo cultural del nuevo proyecto. Revolve, por su parte, aportará su infraestructura tecnológica, comercio digital, conocimiento del consumidor, operaciones, marketing y comunidad global.

“Creo que la creatividad debe ser valiente, inclusiva y estar viva en el mundo”, afirmó Donatella en el comunicado oficial. La diseñadora explicó que siempre se ha sentido inspirada por las nuevas generaciones y por ámbitos como la música, el cine, el arte y la moda. En ese sentido, señaló que la alianza le permitirá comunicarse con ese público “de una manera completamente nueva y personal, a través de la belleza y la moda”.

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Donatella Versace anuncia nuevo proyecto de moda y belleza tras su salida de la compañía italiana Foto: Instagram @donatellaversace

Nacida en Reggio Calabria, Italia, y hermana menor del fundador Gianni Versace, Donatella se incorporó progresivamente al universo creativo de la casa familiar. Tras el asesinato de Gianni en 1997, Donatella asumió la dirección artística de Versace y durante casi tres décadas se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la moda internacional.

Durante su etapa al frente de la firma, contribuyó a mantener los códigos visuales que hicieron reconocible a Versace: colores intensos, sensualidad, estampados llamativos, referencias a la cultura popular y una estrecha relación con celebridades y artistas.

En marzo de 2025, Donatella dejó el cargo de directora creativa de Versace, poniendo fin a casi 30 años de liderazgo creativo. Permaneció vinculada a la compañía como embajadora de la marca. Posteriormente, Versace pasó a manos de Prada, que completó la adquisición del negocio en diciembre de 2025 por una operación anunciada originalmente por unos 1.375 millones de dólares.

Más allá de la dimensión cultural, Versace también representa un negocio de escala global. Los últimos resultados publicados por Capri Holdings antes de completar la venta muestran que la marca generó 821 millones de dólares en ingresos durante el ejercicio fiscal 2025.

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La alianza de Donatella y Revolve Group también refleja un cambio en la manera de construir marcas de moda. En el comunicado oficial. Mike Karanikolas, cofundador y codirector ejecutivo, destacó precisamente la combinación entre la experiencia creativa de Donatella y la infraestructura de la compañía.

“Al combinar la autoridad creativa de Donatella con la tecnología, la infraestructura y el alcance global de Revolve, tenemos la oportunidad de crear algo verdaderamente distintivo y construirlo pensando en el largo plazo”, afirmó Karanikolas.