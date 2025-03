Shakira se despidió de Donatella Versace con emotivo mensaje

Shakira sigue brillando con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. En su segundo fecha en México la barranquillera cautivó a más de 50.000 asistentes en el Estadio BBVA de Monterrey. Durante su paso por territorio mexicano la cantante aprovechó para rendir un homenaje a Donatella Versace a propósito del anuncio sobre su salida de la casa de modas luego de 28 años al frente.

Ante el sorpresivo anuncio el mundo del entretenimiento aprovechó para agradecerle a la italiana por su labor a lo largo de casi 28 años. Shakira fue una de ellas. Con un emotivo mensaje en sus redes recordó algunos de los mejores looks que había usado de la marca.

“Siempre me sentí la mejor vestida con Versace , Gracias Donatella”, escribió la barranquillera quien se convirtió en una de las favoritas de la marca desde sus primeros años en la música.

Entre los impecables looks que recordó la cantante está el que usó durante el MTV Video Music Awards del 2023, tanto en la alfombra roja como en el momento en que subió a recibir uno de los más prestigiosos premios de la noche, el Video Vanguard , que reconoce las innovaciones en las grabaciones audiovisuales de la industria.

Esa misma noche Shakira usó otro vestido. El atuendo se destacó por sus aperturas laterales con efecto drapeado y sedoso y con característicos broches o clips característicos de la firma italiana. Durante la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Shakira también ha usado prendas de la marca, uno de los que más de destaca es un conjunto plateado hecho a su medida.

