Shakira derrocha elegancia y moda: estos fueron los 13 looks que tuvo en su concierto en Río de Janeiro

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour inició en Río de Janeiro con un espectacular show en el Estadio Nilton Santos en Río de Janeiro, en Brasil. La cantante no solo sorprendió con su set list de canciones, entre las que cantó La fuerte, Girl like me, Las de la intuición, Estoy aquí y Acróstico. También sorprendió con sus cambios de vestuario a lo largo de todo el concierto de dos horas y media.

La cantante tuvo en total 13 cambios de look en su apertura de la gira, entre los que se destacó un conjunto Versace hecho a su medida, así como diseños de Zuhair Murad, Guarav Gupta y Jawara Alleyne los cuales fueron acompañados por brazaletes de Tiffany & Co. diseñados por Elsa Peretti y elaborados por primera vez en platino con un pavé de diamantes y grabados a mano con el nombre de la gira. La colombiana, que recién cumplió 48 años, presentó un espectáculo a más de 46.000 personas bajo una luna llena y a una temperatura de 32 grados.

En la mitad del concierto la barranquillera habló en portugués sobre los desafíos que ha tenido que enfrentar en su carrera. Aseguró que “Nosotras las mujeres, después de cada caída, nos levantamos más fuertes, más duras, y si queremos llorar, lloramos, y si no queremos llorar, facturamos”.

Esta no es la primera vez que la colombiana trabaja junto al diseñador libanés Zuhair Murad para distintos eventos. El modisto nacido en Beirut también ha trabajado junto a grandes estrellas como Blake Lively, Taylor Swift, Sofía Vergara e incluso la mismísima hija de Donald Trump, Ivanka Trump. Por su parte el diseñador Guarav Gupta originario de India también había vestido a la cantante para la portada de Billboard en 2023.

Otro de los looks de Shakira estuvo a cargo del diseñador brasileño Dario Mittmann quien ha asegurado que el proceso creativo duró tres meses y que cada pieza fue desarrollada en función de la temática del espectáculo.

Estos fueron los increíbles looks

1. La fuerte

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

2. Girl Like Me, Las de la intuición y Estoy aquí

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

3. Empire e Inevitable

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

4. Te felicito, TQG, Don’t bother

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

5. Acróstico

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

6. Copa Vacía, La Tortura, La Bicicleta y Hips don’t lie

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

7. Chantaje, Monotonía, Additect to You, Loca, Soltera y Cómo, dónde y cuándo

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

8. Última

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

9. Intro, Ojos así

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

10. Pies descalzos, Mama Africa, Antología, Poem to a horse, Objection

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

11. Wherever, Wherever

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

12. Waka, waka + Champeta

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

13. She wolf y Bzrp Music Sessions