Shakira brilló en México; así fue su concierto en Monterrey: “Mi segunda casa”

Desde el primer instante, la audiencia no pudo contener su entusiasmo, y cuando sonaron temas como Hips Don’t Lie, La Tortura, Soltera, Whenever, Wherever, Waka Waka, Loba y la esperada BZRP Music Sessions #53 , el público estalló de emociones.

“Por fin, primera noche en este país, en México, este país que me abrió sus puertas y me acogió, en el que siempre me he sentido en casa, ustedes son mi segunda casa. ¡Gracias, México!”.