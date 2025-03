Shakira enamoró a 120.000 personas en Argentina; envió contundente mensaje por el Día de la Mujer

Los fans disfrutaron de un repertorio repleto de éxitos de su extensa carrera, desde sus primeros temas como Pies Descalzos, Inevitable y Ojos Así, hasta clásicos como Whenever, Wherever, She Wolf, y los más recientes como Chantaje, Soltera, TQG, Monotonía y Te Felicito de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, ganador de un Grammy. También se incluyeron canciones como Loca, Hips Don’t Lie, La Bicicleta, La Tortura, el colorido Waka Waka y un toque tanguero con Objection, temas que hicieron vibrar a su audiencia ante una Shakira completamente entregada a su público.