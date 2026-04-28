Shakira escribió emotiva carta con poderoso mensaje para las mujeres, previo a su megaconcierto en Copacabana: “Llorar ya no alcanza”

Shakira, la famosa cantante colombiana, se presentará el próximo 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, y previo a esto, publicó en el diario brasileño O Globo, un texto en el que envió un mensaje a todas las mujeres al reflexionar sobre su vida personal.

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En este texto, que se titula “Llorar ya no basta”, la barranquillera recogió varios instantes que marcaron su vida.

“Hubo un día en que todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”, se lee en la carta.

En el texto, Shakira dejó claro que el nombre de su álbum, su gira y todo lo relacionado con el título nació de su voluntad de renacer y no quedarse en el sufrimiento.

Shakira, famosa cantante colombiana. Foto: YouTube RTVE Play

“De ese aprendizaje nació esta gira: es la constatación serena de que llorar ya no alcanza, de que hay hijos que sostener, cuentas que pagar... Y de que se puede hacer”, escribió también la barranquillera.

Shakira afirmó que mediante este proceso ella se encontró de nuevo y así comenzó su nueva era. “He tenido que reinventarme entera. Como madre, como proveedora, como artista, como mujer”, añadió.

Enfocándose en el país en el que dará el megaconcierto, la intérprete de Hips don’t lie señaló que se ve reflejada en las madres solteras que hay.

“Me contaron que en este país hay veinte millones de madres solteras que llevan adelante a sus familias en silencio. Y pensé: ‘Wow, soy una de ellas’”, se lee.

Para Shakira el agradecimiento jamás sobra, y revela que para ella un pilar fundamental de la vida es siempre cuidar y agradecer por lo que se tiene.

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“Lo importante es estar presentes. Con los pies en la arena. Con gratitud por el planeta que nos tocó vivir. Porque en ese presente está el amor, está la felicidad, está el sentido de la vida”, señaló.

Por último, la colombiana hizo una reflexión del papel que juegan los celulares y las redes sociales en la actualidad. “Pasamos las horas con los ojos clavados en una pantalla diseñada para movernos desde el miedo y enfrentarnos los unos contra los otros”, concluyó.