Así regirá el pico y placa en Bogotá el miércoles 29 de abril: atentos conductores

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó cómo regirá la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles 29 de abril de 2026 vigente para la restricción vehicular en la ciudad.

La entidad detalló que los horarios y las placas autorizadas se mantienen, según lo establecido para vehículos particulares y taxis.

Para este miércoles, los vehículos particulares podrán circular si sus placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Los demás deberán acogerse a la restricción que opera en la capital.

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En el caso de los taxis, podrán transitar aquellos cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de acuerdo con la programación de la SDM.

Los horarios establecidos para la aplicación de la medida se mantienen sin modificaciones. Durante estos periodos, los conductores cuya placa no esté autorizada deben abstenerse de circular para evitar sanciones.

Para vehículos particulares, la restricción rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., mientras que para taxis opera desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

La entidad también reiteró que los ciudadanos que deseen ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la plataforma oficial y consultar la modalidad de “Pico y Placa Solidario”, una opción mediante la cual es posible realizar un pago para utilizar el vehículo sin restricciones dentro de Bogotá.

La SDM precisó que el único canal oficial para adquirir esta modalidad es el sitio web institucional, www.movilidadbogota.gov.co, y señaló que el pago debe realizarse exclusivamente a través del botón de PSE habilitado dentro de la misma plataforma.

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