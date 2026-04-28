La sufrida vida que lleva jugador colombiano y por la que salió a pedir ayuda: “Única salida”

Diego Perea, de 23 años, es un jugador colombiano que llegó recientemente a San Lorenzo de Argentina. Su carrera lo llevó al exterior, donde actualmente enfrenta dificultades económicas.

Según lo manifestado por el atacante en un video de TikTok, él y su familia atraviesan una situación sumamente compleja, luego de haber confiado en intermediarios que, al parecer, se aprovecharon de su nombre para obtener beneficio propio.

EL DRAMÁTICO PEDIDO DE UN EXSAN LORENZO🔴

Diego Perea dice que fue estafado y hoy atraviesa una dura realidad económica: debe dos meses y medio de alquiler y pide ayuda. pic.twitter.com/zfee5EP3S4 — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) April 27, 2026

“Me da un poco de vergüenza hacer este tipo de videos y mostrarme así, pero es la única salida que encontramos”, abrió la grabación, en la que también se encontraban su pareja sentimental y su pequeño hijo.

“Estamos pasando un momento económico muy difícil. Tengo muchas deudas y prácticamente nos están echando a la calle”, agregó sobre la dura realidad que le está tocando afrontar.

“No queremos nada regalado, solo una ayuda para mi señora y para mí”, fue su pedido público.

Al parecer, a su alrededor hubo personas que manejaron su ficha como jugador, obtuvieron beneficios y luego no le entregaron la parte que le podría corresponder. Esa sería la causa de la grave situación en la que se encuentra.

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“Yo estuve muy bien en San Lorenzo, pero hubo representantes que se aprovecharon de mi carrera. Por una comisión, me dejaron tirado; no les importó nada”, comentó.

Según lo manifestado por Perea, su pequeño hijo es el motivo que lo llevó a pedir ayuda en redes sociales: “Esto lo hago más que nada por mi bebé, para que tenga un techo y no le falte comida”.

La historia, desde el momento en que se dio a conocer, ha tomado gran relevancia en redes sociales. El video se ha compartido múltiples veces, llegando a reproducirse en Argentina y Colombia, países donde el atacante es conocido.

“Me querían pegar un tiro”

En entrevista con Pasión Azulgrana, medio partidario de San Lorenzo de Argentina, el futbolista con paso por dicha institución contó más detalles de lo que está pasando.

Según lo que cuenta, sigue ligado al fútbol como parte del Club Sportivo Barracas, donde no le pagan el salario de manera cumplida.

En su deseo por mejorar la situación económica, junto a su pareja buscaron un automóvil para generar algún ingreso. Dicho proyecto salió mal: “Nos estafaron con el auto. Mal estado, hasta hoy no anda”.

Posteriormente, se vieron obligados a pedir un préstamo. Este se les está cobrando y la deuda parece no dar más espera: “El lunes pasado vinieron a amenazarme a mi casa. Me querían pegar un tiro en la pierna”, manifestó Perea.

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Al conocerse su historia, jugadores colombianos que militan en Argentina lo contactaron para tenderle la mano.

“Tuve la posibilidad de hablar con Romaña y Herazo. Me dieron mucha fuerza y apoyo. No me siento tan solo como hace dos días”, destacó.

“Hago público también que Martín Blanco, de San Lorenzo, me dio su apoyo. Gracias a él sigo jugando al fútbol; me dio una mano enorme cuando más lo necesité. Es como de mi familia”, finalizó, dando cuenta de que, poco a poco, su realidad va cambiando.