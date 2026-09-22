Paula Mendoza, la colombiana que hizo historia con Tous y llevó sus piezas a lo más alto de la joyería mundial

Dos décadas después de haber comenzado a diseñar joyas, el nombre de Paula Mendoza hace parte de una colaboración internacional con una de las firmas más exclusivas del mundo: Tous. Una alianza que representa el punto más alto en la carrera de esta talentosa bogotana.

Mendoza estudió comunicación social y conoció de primera mano el mundo de los medios. Hizo sus prácticas con Julio Nieto Bernal, leyenda de la radio colombiana, trabajó con Jorge Lozano y pasó por los departamentos de comunicaciones de Banca Social Colmena y Kumón. Fueron más de cuatro años en ese campo, una experiencia que, aunque parecía alejarla del diseño, terminó convirtiéndose en un elemento fundamental para la empresaria que nacería después.

Durante su paso por la universidad, Mendoza buscaba generar ingresos adicionales y tener un espacio para desarrollar su lado creativo. Empezó de manera empírica, ensartando cuencas en un nylon. Y siempre las personas le preguntaban dónde había comprado esas piezas que lucía a diario.

Así fue naciendo su pasión por la joyería, que la llevaría a establecerse en Washington. “Desde ahí, una clienta llevó a otra y esa cadena de recomendaciones terminó convirtiéndose en mi negocio”, reconoció Mendoza.

Paula Mendoza estuvo casi dos décadas en Estados Unidos construyendo su marca antes de volver a Colombia. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-FOTÓGRAFO PUBLICACIONES SEMANA.

“Cuando empecé, trabajé joyas con piedras preciosas, en oro, muy diferentes a las de ahora”, recordó. Hoy en día su sello está en piezas de gran tamaño, escultóricas y pensadas para relacionarse con el cuerpo y transformar un look, pero con una característica que para ella resulta fundamental: que sean livianas y cómodas de llevar.

Construir una carrera como emprendedora y artesana desde Estados Unidos no fue fácil. Debía competir en un mercado como el de Nueva York, sin las mismas credenciales o recursos que otros nombres de la industria y teniendo que aprender, al mismo tiempo, lo que significa manejar una empresa. Para Mendoza, ser diseñadora no consiste únicamente en crear piezas; también implica comprender el funcionamiento de un negocio y rodearse de personas que sepan administrar ese universo.

Pero todo ese recorrido valió la pena. Celebridades como Zendaya, Dua Lipa, Beyoncé o Rosalía han llevado algunas de sus creaciones en pasarelas, alfombras rojas y producciones. Esto ha posicionado su marca y estilo, y de alguna manera fue como un trampolín que facilitó que la firma española Tous confiara en su talento.

Dua Lipa y Zendaya con aretes de Paula Mendoza. Foto: Instagram @bypaulamendoza / Montaje: Semana

La historia de esta alianza comenzó cuando la familia propietaria de la firma conoció su trabajo a través de Instagram y se puso en contacto con ella. La bogotana viajó a Barcelona para reunirse con el equipo, hablar sobre su carrera, su misión y la historia detrás de su marca. Después de un proceso de negociación, que se extendió durante casi 24 meses, la colaboración finalmente se concretó.

El resultado es una colección de cinco diseños: tres corresponden directamente al universo creativo de Mendoza y dos incorporan la representación del oso, símbolo de Tous. La diseñadora destaca especialmente la libertad que recibió durante el proceso. La marca le pidió que incluyera su ícono, pero dejó que el resto de la propuesta conservara su identidad. Para Mendoza, ese gesto fue significativo: “Me dijeron: ‘Bueno, estamos contratándote para que seas tú’. Eso me pareció espectacular”.

La colección fue presentada en Bogotá y está disponible en tiendas de Tous en Colombia y Puerto Rico, además de sus canales online, hasta agotar existencias. Según Mendoza, la respuesta inicial fue positiva y durante el primer día la colección tuvo un movimiento de ventas excepcional.

Cuando se le pregunta por su paso, responde con la confianza que da la experiencia y el talento: está feliz con lo que el camino de la vida le vaya mostrando, porque sabe que vendrán más cosas grandes. Sin embargo, si pudiera elegir la siguiente marca sería Tiffany&Co.

Quizás por eso, cuando mira hacia atrás y piensa en la mujer que era hace 25 años, Mendoza asegura que no le cambiaría nada. “Yo le diría a esa Paula que siga haciendo exactamente lo que está haciendo, que va por buen camino”.