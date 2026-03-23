La exitosa producción de Caracol Televisión para Netflix, ‘La primera vez’, estrenó su cuarta y última temporada el pasado 18 de marzo. La serie, escrita por Dago García, no solo se despide como la primera gran franquicia de la plataforma en Colombia, sino como un referente estético de la Bogotá de finales del siglo XX.

En entrevista exclusiva con SEMANA, Cristina Sepúlveda, la diseñadora de vestuario que lideró el departamento de arte textil desde el inicio, relata el exhaustivo proceso para dar vida a la transición de los personajes hacia la madurez.

La evolución visual: del bachillerato a la vida adulta

Tras acompañar a personajes como Camilo Granados (Emmanuel Restrepo) y Eva Samper (Francisca Estévez) desde su adolescencia, esta entrega final de 12 episodios plantea un desafío narrativo y visual: el ingreso a la adultez. Según explica Sepúlveda, el objetivo principal fue mantener la identidad de cada joven mientras sus responsabilidades cambiaban.

Etapa escolar de los personajes Foto: NETFLIX

“Era importantísimo darle a cada chico y mantener en cada uno de ellos, desde el vestuario, ese sello propio. Entender en qué momento de su vida estaban y hacia dónde iban”, afirma la diseñadora.

En el caso de Eva, las chaquetas icónicas que marcaron su rebeldía inicial evolucionaron para reflejar una “realidad orgánica”, acompañando su crecimiento sin perder la esencia que la convirtió en un referente para la audiencia.

Curaduría y rescate: entre lo vintage y la intervención artesanal

Uno de los pilares del realismo de la serie ha sido la autenticidad de sus prendas. Sepúlveda detalla que el proceso de adquisición no se limitó a compras comerciales, sino a una labor de curaduría histórica. El equipo recurrió a mercados de pulgas, armarios familiares y tiendas de segunda mano para hallar piezas originales de los años 70 y 80.

Vestuario 4 Temporada Foto: NETFLIX

Sin embargo, el trabajo no terminaba con el hallazgo. “Hice procesos de recuperar cueros desde pinturas y cambiar piezas. Si una chaqueta tenía un cuello muy gastado, lo recuperábamos con gamuza para que se viera original pero con una intervención experta”, comenta Sepúlveda. Este enfoque permitió que el vestuario no solo pareciera de la época, sino que tuviera el “trajín” del uso diario, logrando que los sacos del colegio lucieran desgastados o con las texturas propias del paso del tiempo.

El gran reto técnico: el salto de los 70 a los 80

El cambio de década es, quizás, el punto de inflexión más complejo de esta temporada. La transición estética de la silueta setentera a la “vibe” ochentera requirió una investigación profunda de materiales y cortes. Cristina Sepúlveda resalta que el denim fue el textil fundamental en este proceso.

Evolución estética de los 70s a 80s Foto: NETFLIX

Para lograr la textura adecuada, las prendas pasaron por procesos de teñido, lijado y lavados industriales. “El reto más grande fue el paso de los 70 a los 80. Teníamos que generar ese cambio sutil pero contundente, soltando la silueta acampanada para agarrar una más baggy", explica la creativa. Además, se priorizó la funcionalidad: las prendas debían resistir jornadas de grabación de hasta cinco días a la semana durante meses, incluyendo secuencias de acción y peleas.

El calzado: un detalle de identidad

Aunque a menudo pasa desapercibido, el calzado fue una prioridad para el equipo de diseño. Sepúlveda destaca piezas como las botas plateadas y magenta con estrellas que usa Eva en su grado, o la intervención manual en los tenis de los demás personajes para que lucieran “cascados”.

Tras el cierre de las grabaciones, surge la pregunta: ¿Qué pasará con estas prendas? Sepúlveda revela que, por ahora, todo el vestuario se encuentra conservado en una bodega de Netflix. Aunque los actores han generado apegos profundos con sus “pieles” de ficción, el destino de este archivo histórico es incierto, aunque no se descarta la idea de un futuro museo o exhibición.

Julián Cerati interpreta a Gustavo Pabón Foto: NETFLIX

“Me llevo la experiencia de haber crecido con ellos. Fueron 4 años donde creamos una familia”, concluye Cristina, dejando claro que ‘La primera vez’ no fue solo una serie, sino un viaje sensorial que cambió la forma de ver la moda en la televisión colombiana.