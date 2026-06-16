Carlos ‘el Pibe’ Valderrama sorprendió con inesperada confesión relacionada con su icónico look: “es historia mía”

Con el inicio del Mundial de 2026, una edición histórica que por primera vez reúne a 48 selecciones y tiene como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, la emoción futbolera también se ha tomado las redes sociales.

A través de estas plataformas miles de aficionados han compartido fotografías, videos y recuerdos de algunas de las figuras más emblemáticas que han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol.

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Entre los nombres que han vuelto a cobrar protagonismo aparece el de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, una de las leyendas más importantes del fútbol colombiano, recordado por su visión de juego, precisión en los pases y liderazgo dentro de la cancha.

El icónico exfutbolista de la Selección Colombia fue una de las grandes figuras del equipo durante las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, más allá de sus logros deportivos, también se convirtió en un personaje fácilmente reconocible gracias a su característica melena rubia y abundante.

Su frondoso cabello, que ha cambiado de tonalidad con el paso de los años, no solo lo distinguió de otros futbolistas de su época, sino que terminó convirtiéndose en un sello inconfundible de su identidad.

Carlos Alberto "El Pibe" Valderrama Foto: Getty Images

Por esta razón, sorprendió con inesperada confesión relacionada con su icónico look en diálogo para el pódcast Entre Goles de Fútbol de Primera con Andrés Cantor.

En medio de la conversación, ‘el Pibe’ Valderrama reveló que antes del Mundial de 1994, rechazó millonaria oferta a cambio de cortarse el cabello.

“Me ofrecieron dos barras, dos de los verdes... Dos millones de dólares, antes del Mundial del 94″, comentó el samario.

Su revelación dejó atónito a Cantor, quien le pidió más detalles sobre aquella propuesta. Según el ahora comentarista deportivo, fue una marca la que le hizo esta millonaria oferta que, sin pensarlo dos veces, rechazó con un rotundo no por una sencilla razón.

En primer lugar, dejó claro que no rechazó el cambio de imagen con la intención de obtener una oferta más alta, pues habría tomado la misma decisión independientemente de la cifra. “Ni por cinco”, dijo.

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Y agregó de manera contundente: “Mi vida la decido yo, siempre fue así. Yo respondo por mi historia y el pelo es historia mía... Creció porque yo me lo dejé crecer contra viento y marea”.

Pese a que ya tiene un tono diferente a sus recordados crespos rubios, el exfutbolista colombiano reiteró que su melena sigue siendo parte de su identidad, forma parte de su historia y no está dispuesto a cambiar su imagen por dinero, sin importar la cifra.