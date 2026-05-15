Shakira incluyó a ‘El Pibe’ entre las leyendas del fútbol que inspiraron “Dai Dai”, la canción del Mundial 2026

Una vez más, y a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, Shakira vuelve a hacer historia con el lanzamiento de 'Dai Dai’, la canción oficial del torneo que fusiona fútbol y música mientras celebra la diversidad cultural y de idiomas presentes en este emblemático evento deportivo.

En esta ocasión, la barranquillera sorprendió al convertir este himno musical, junto al artista nigeriano Burna Boy, en un homenaje a algunas de las figuras más influyentes y recordadas en la historia del fútbol mundial.

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Estas referencias deportivas hacen alusión a campeones históricos, ídolos contemporáneos, selecciones emblemáticas y países que han dejado una huella imborrable en las distintas ediciones de la Copa del Mundo.

Según explicó la colombiana drante la transmisión en vivo del lanzamiento, “la canción rinde homenaje a leyendas del fútbol, como Pelé, Ronaldo, Messi, no solo a ti Kaká. Él también es mencionado en esta canción”, comentó entre risas.

Otros nombres que la barranquillera menciona en ‘Dai Dai’, son los de Carlos “El Pibe” Valderrama, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia de Colombia, así como Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Andrés Iniesta, David Beckham, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.

Con este homenaje musical, la barranquillera no solo logra reunir en una misma canción a distintas generaciones del deporte más popular del planeta, sino que también crea un puente emocional entre los aficionados al fútbol y la música.

Además, aparte de hacer referencia a reconocidos futbolistas, la artista también incluyó una lista de selecciones y países que han marcado la historia de los mundiales, como Brasil, Uruguay, Argentina y, por supuesto, Colombia, su tierra natal, que encabezan el recorrido latinoamericano.

A estas selecciones se suman otras potencias históricas del fútbol como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, reconocidas por su protagonismo en diferentes ediciones de la Copa del Mundo.

También aparecen Sudáfrica, España, México, Japón, Corea y Países Bajos, ampliando así el tributo a distintas generaciones, estilos y tradiciones que han convertido al fútbol en un fenómeno global.

Shakira anuncia el lanzamiento de una nueva canción para el Mundial 2026. Foto: Instagram @shakira

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¿Qué significa el título ‘Dai Dai’?

En el marco del estreno del nuevo himno del Mundial, Shakira se refirió al significado del título “Dai Dai”, explicando que se trata de una expresión italiana asociada con frases de ánimo, energía, impulso y motivación, que puede entenderse como “vamos” o “dale“.

De esta manera, busca reflejar el espíritu competitivo, la pasión y la emoción que caracterizan a una Copa del Mundo. “Esta canción creo que es mucho más que una canción del Mundial. Es un mensaje para cada niño que alguna vez ha escuchado que su sueño era demasiado grande", agregó la artista barranquillera que sigue dejando un legado único en el campeonato.