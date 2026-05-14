Diva Jessurum revela cómo perdió a su hijo en plena transmisión en vivo: “Mi vida hizo una pausa”

La reconocida periodista y presentadora barranquillera, Diva Jessurum, considerada una de las figuras más influyentes del entretenimiento en Colombia, compartió recientemente un testimonio profundo sobre los retos personales que han marcado su vida. En una entrevista concedida a Vanessa de la Torre para el pódcast Geniales y mayores que yo, Jessurum detalló su diagnóstico de cáncer, la pérdida de dos embarazos y el impacto emocional de las traiciones personales en medio de su éxito profesional.

¿Niño o niña? Maluma revela el sexo de su bebé y la poderosa razón por la que mantuvo el embarazo en secreto

Durante la conversación, Jessurum relató cómo descubrió que padecía cáncer de mama triple negativo en etapa dos. Según su testimonio, a pesar de sentir molestias físicas y consultar a varios especialistas que inicialmente descartaron anomalías, persistió en su búsqueda de respuestas. El diagnóstico llegó de manera abrupta tras una biopsia en Barranquilla.

“Mi vida hizo una pausa”, confesó la presentadora al recordar el momento del impacto. Uno de los aspectos más reveladores fue su decisión de enfrentar el tratamiento en total reserva. Jessurum explicó que ocultó su condición para evitar la lástima y para proteger su imagen en una industria que, según sus palabras, exige perfección estética constante. Durante meses, ajustó los planos de sus programas, Se dice de mí y Expediente Final, y utilizó técnicas de maquillaje para disimular las secuelas de la quimioterapia, como la pérdida de cabello y pestañas.

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista ocurrió cuando la periodista abordó, por primera vez con tal nivel de detalle, la pérdida de dos hijos en diferentes etapas de su vida. El primer episodio ocurrió mientras transmitía en directo el Reinado Nacional de Belleza. Jessurum describió cómo continuó con su labor profesional mientras sufría un aborto, priorizando su compromiso laboral en un momento de crisis personal.

El otro suceso tuvo lugar años después, durante el embarazo de su segundo hijo. La presentadora relató que, tras una ecografía de rutina donde se confirmó que el feto no tenía signos vitales, enfrentó no solo el duelo físico y emocional, sino también la falta de apoyo de su pareja de aquel entonces. “Esa persona no me apoyó... el 31 de diciembre me hicieron el legrado y él se quedó rumbiando en Cartagena”, afirmó Jessurum, señalando que esta serie de desilusiones la llevaron a priorizar su soledad y bienestar personal por encima de relaciones sentimentales poco estables.

Con más de dos décadas de trayectoria, Diva Jessurum ha consolidado una carrera que inició a los 18 años. Su paso por los canales RCN y Caracol Televisión la posicionó como una de las mentes creativas más importantes de la pantalla chica, siendo la creadora de formatos de alto rating como Se dice de mí y Expediente final.

Las pruebas que confirmarían que Fredy Guarín y Andreina Fiallo regresaron tras 10 años de su polémico divorcio

Recientemente, en 2025, su labor fue exaltada en la Universidad de La Sorbona, en Francia, donde la Organización de Periodismo Iberoamericano (OPI) la reconoció como Personalidad del Año en Comunicaciones. Este reconocimiento internacional llega en un momento de madurez en el que Jessurum reflexiona sobre el “alto costo” de la fama y la importancia del amor propio. “Entendí que mi cuerpo es un templo sagrado y que Dios me lo dio para que yo lo valorara”, concluyó en el espacio de De la Torre.