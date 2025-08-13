Suscribirse

Diva Jessurum expuso incómodo momento que pasó en el concierto de Yeison Jiménez: “Ahora quién sabe de quién será esto”

La periodista compartió su experiencia en el concierto del cantante de música popular.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

14 de agosto de 2025, 3:35 a. m.
Diva Jessurum contó una inesperada experiencia que vivió en el concierto de Yeison Jiménez.
Diva Jessurum contó una inesperada experiencia que vivió en el concierto de Yeison Jiménez. | Foto: Captura de Instagram @divajessurum

El cantante y compositor Yeison Jiménez se encuentra en el mejor momento de su carrera, después de su concierto Mi promesa Tour 2025 en Bogotá, el pasado 26 de julio, para celebrar su cumpleaños y su más reciente presentación en Manizales.

El concierto en la capital del departamento de Caldas se llevó a cabo el pasado 9 de agosto, en la Plaza de Toros Monumental Manizales, en el que entre sus asistentes estaban Diva Jessurum y la presentadora Liliana Bechara.

Jessurum compartió a través de sus redes sociales la experiencia que vivió junto al caldense con el que tiene una gran amistad y quien la subió a la tarima, la abrazó y hablaron un rato antes de que él continuará cantando.

Sin embargo, Diva también añadió un momento que no fue tan bueno: “De repente yo sentí un golpe en la cabeza y yo: ‘qué es esto, qué es esto’, no sé qué era, qué es esto, esta mañana amanezco con este chicle pegado en el pelo”.

Diva Jessurum contó su experiencia en el concierto de Yeison Jiménez en Manizales.
Diva Jessurum contó su experiencia en el concierto de Yeison Jiménez en Manizales. | Foto: Captura de Instagram @divajessurum

En el video menciona que se dio cuenta hasta el día siguiente en el desayuno y mostrando a su amiga Liliana que llegó con unas tijeras en la mano: “Imagínense una envidiosa, una fan enamorada de Yeison aquí en esta hermosa tierra de Manizales”.

La barranquillera nombró a Víctor, el estilista, el rey de las extensiones: “Mira el problema que tienes ahora”, pues ella utiliza extensiones y sin pensarlo le dice a Bechara que le corte el cabello sin miedo.

“No joda, me estás machacando el pelo, ay Dios mío, esta mujer que me ha hecho me está dejando el pelo como un afrecho”, dijo Jessurum, al pensar que no estaba cortando y le estaba dañando el cabello.

“Miren esto, o sea, donde cortara, no sé qué me ibas a hacer, Jesús, María y José; rey de las extensiones, esto es un llamado para ti, un SOS mira lo que le ha pasado a mis extensiones”, añadió la mujer, mostrando resignación y tomándolo a modo de chiste.

Al final, cuando Liliana le dijo “asunto solucionado”, Diva le respondió: “En fin, gracias siempre por estar, en los peores momentos; fans enamoradas contrólense que Yeison hay para todas; qué porquería, ahora quién sabe de quién será esto”.

La publicación se hizo viral, tiene más de mil me gusta y comentarios de los usuarios que reaccionar al enterarse de lo sucedido.

“Diva, está muy bueno el cuento”; “Diva bella, que vergüenza que te hayan hecho eso acá en mi Manizales”; “Con hielo, se endurece y se despega”; “”

