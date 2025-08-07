Yeison Jiménez hizo cruda confesión y generó polémica: “No he sido un santo”

El pasado sábado 26 de julio, Yeison Jiménez se presentó por primera vez en el estadio El Campín de Bogotá, donde ofreció un inolvidable concierto ante más de 40 mil personas, acompañado por algunos de los colegas más destacados del género popular.

El éxito del cantante, oriundo de Manzanares, Caldas, fue tan contundente que no solo rompió varios récords, sino que también recibió importantes reconocimientos por la organización del espectáculo.

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más exitosos en la actualidad. | Foto: Instagram @yeison_jimenez

En una reciente entrevista con Tropicana, el intérprete de Vete, Aventurero y Ya no mi amor reveló cómo ha cuidado su matrimonio a lo largo de los años y cuál es el pacto que mantiene con Sonia Restrepo, su esposa.

“Yo no soy un santo, nunca me he vendido como un santo ante ningún medio de comunicación, pero creo que he podido llevar una relación muy bonita. Con mi esposa tenemos un pacto de que hasta donde seamos felices, no hasta donde la gente quiera, no hasta donde la fama me deje, no hasta donde yo quiera, sino hasta donde haya felicidad”, indicó frente a los micrófonos de la estación de radio.

Por otro lado, confesó que, desde su punto de vista, el amor tiene varias etapas, por lo que es importante estar atentos para identificar los procesos que se están atravesando, con el fin de realizar los cambios necesarios y evitar la monotonía en las relaciones.

“El amor se transforma, yo llevo 12 años con mi pareja, es demasiado tiempo, y en estos 12 años no es igual a lo que fue 12 años atrás, ya el amor se transforma en otro tipo de cosas, de muchísima confianza. Me sigue gustando mucho mi esposa, creo que yo a ella también le gusto”, afirmó.

@tropicanacolombia Yeison Jiménez : El pacto que tiene con su esposa. Tropicana Bogotá Tendencias Famosos Entrevista YeisonJimenez MusicaPopular Concierto RuedaDePrensa Anecdotas LongerVideos Fyp Pecados Ira Santo Esposa Pacto ♬ original sound - Tropicana Colombia - Tropicana Colombia

Finalmente, reveló que su matrimonio no ha estado exento de errores. Sin embargo, aseguró que ha hecho su parte para ser un buen hombre y mantener una relación sana con su pareja.

“No he sido un santo, no he sido un hombre 100% fiel, quedaría muy payaso de mi parte decir eso, pero he tratado de cultivar y cuidar demasiado mi relación y mi hogar, y no venderla o cambiarla por cualquier cosa, realmente creo que eso es lo que puedo resaltar”.

Su confesión generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales. Los usuarios no se guardaron sus opiniones y respondieron: