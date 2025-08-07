Suscribirse

Gente

Yeison Jiménez hizo cruda confesión y generó polémica: “No he sido un santo”

El artista recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores en redes sociales.

Redacción Gente
7 de agosto de 2025, 7:01 p. m.
YEISON JIMENEZ
El cantante de música popular se sinceró en una reciente entrevista. | Foto: Helen Ramírez

El pasado sábado 26 de julio, Yeison Jiménez se presentó por primera vez en el estadio El Campín de Bogotá, donde ofreció un inolvidable concierto ante más de 40 mil personas, acompañado por algunos de los colegas más destacados del género popular.

El éxito del cantante, oriundo de Manzanares, Caldas, fue tan contundente que no solo rompió varios récords, sino que también recibió importantes reconocimientos por la organización del espectáculo.

Yeison Jiménez habló sobre rumbo que tomará su vida.
Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más exitosos en la actualidad. | Foto: Instagram @yeison_jimenez

En una reciente entrevista con Tropicana, el intérprete de Vete, Aventurero y Ya no mi amor reveló cómo ha cuidado su matrimonio a lo largo de los años y cuál es el pacto que mantiene con Sonia Restrepo, su esposa.

“Yo no soy un santo, nunca me he vendido como un santo ante ningún medio de comunicación, pero creo que he podido llevar una relación muy bonita. Con mi esposa tenemos un pacto de que hasta donde seamos felices, no hasta donde la gente quiera, no hasta donde la fama me deje, no hasta donde yo quiera, sino hasta donde haya felicidad”, indicó frente a los micrófonos de la estación de radio.

Contexto: Yeison Jiménez hizo historia en El Campín: así reaccionaron sus fans a su show dedicado a quienes luchan por sus sueños

Por otro lado, confesó que, desde su punto de vista, el amor tiene varias etapas, por lo que es importante estar atentos para identificar los procesos que se están atravesando, con el fin de realizar los cambios necesarios y evitar la monotonía en las relaciones.

“El amor se transforma, yo llevo 12 años con mi pareja, es demasiado tiempo, y en estos 12 años no es igual a lo que fue 12 años atrás, ya el amor se transforma en otro tipo de cosas, de muchísima confianza. Me sigue gustando mucho mi esposa, creo que yo a ella también le gusto”, afirmó.

Finalmente, reveló que su matrimonio no ha estado exento de errores. Sin embargo, aseguró que ha hecho su parte para ser un buen hombre y mantener una relación sana con su pareja.

“No he sido un santo, no he sido un hombre 100% fiel, quedaría muy payaso de mi parte decir eso, pero he tratado de cultivar y cuidar demasiado mi relación y mi hogar, y no venderla o cambiarla por cualquier cosa, realmente creo que eso es lo que puedo resaltar”.

Contexto: Yeison Jiménez destapó en SEMANA detalles exclusivos sobre la estafa que están haciendo a su nombre

Su confesión generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales. Los usuarios no se guardaron sus opiniones y respondieron:

“Jajaja dice que ha sido infiel, pero que respeta a su mujer”; “Solo espero que ella también esté aprovechando de esta transformación, no solo él”; “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”; “Yo no entiendo por qué se atacan con algo que hoy en día es tan normal, aprendamos a diferenciar la lealtad de la fidelidad”; “Por lo menos acepta que le ha sido infiel, hay otros que se la tiran de santos” y “Se le abona la honestidad jaja”, manifestaron.

Yeison Jiménez hizo cruda confesión y generó polémica: "No he sido un santo"

Noticias Destacadas

