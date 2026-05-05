Recientemente se transmitió un nuevo episodio de ‘Expediente final’ en el que se mostró la cronología de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 en Boyacá, y cómo recibieron la noticia sus familiares más cercanos, en este caso su esposa y madre de sus hijos, Sonia Restrepo y su hermana mayor, Lina Jiménez.

Ambas mujeres recordaron con nostalgia y un profundo dolor sus últimas conversaciones y encuentros con el artista, mientras que la presentadora Diva Jessurum, también directora del programa de Caracol Televisión, destapó algunos chats y audios inéditos del artista que dejaron en evidencia la relación que sostenían.

Video: Alejandro Estrada y Emiro Navarro protagonizaron beso en ‘La casa de los famosos’ y el clip es viral

Aunque desde su fallecimiento se ha mostrado mucho más cercana a la familia Jiménez Restrepo, la verdad es que la presentadora ya mantenía un vínculo muy fuerte con Yeison, su esposa y su familia, ya que semanas antes de su fallecimiento lo había contactado para grabar un capítulo en ‘Se Dice De Mí’.

La idea detrás de la propuesta era mostrar sus inicios en la industria musical, su faceta como empresario detrás de los escenarios y, por supuesto, su vida detrás del artista como esposo, hermano, hijo, padre y amigo.

Según Diva Jessurum, su encuentro con el artista se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2025, casi un mes antes de su desceso. Además, reveló lo emocionado que estaba de contar su historia hasta ese momento de su vida.

El intérprete de éxitos como ‘El Aventurero’ tenía planeado viajar desde Medellín a Bogotá para la grabación; sin embargo, antes de llegar al destino se presentaron algunos retrasos con la aerolínea, razón por la que el cantante no tardó en comunicarse con ella vía WhatsApp.

“Bueno mi reina, dos horas después abordando en estos momentos, vamos a estar llegando a la 1:00 p. m. allá. Esta gente es otro nivel, dizque a la 9:20 llegaba el avión y no, eso es mentira. Aquí ya nos están subiendo”, se le escuchaba decir en un audio.

Por petición del cantante, la grabación de este episodio del programa se realizó desde su casa de descanso en Fusagasugá, donde soñaba envejecer y crear recuerdos inolvidables junto a su familia.

“Mira, esto aquí es un paraíso Diva (...) La vista, allá Fusa, este es el tema de los caballos que es hermoso, un kiosko. Esto es una y aquí hay una pesebrera”, le decía el cantante emocionado por su visita mientras le mostraba cada rincón de uno de sus lugares preferidos.

Las últimas conversaciones de Yeison Jiménez con Sonia Restrepo y Lina, su hermana, antes de morir: “Nos dio besito a todos”

Finalmente, esta parte de su historia se transmitió el 20 de diciembre, fecha en la que Yeison Jiménez volvió a escribirle para expresarle su agradecimiento por el contenido en el que también aparecieron varios de sus seres queridos, incluida su hija Thaliana.

“Quedó hermoso, gracias Diva. Tú sabes cuánto te amo. Que Dios te guarde, tú eres una gran mujer, de las mujeres que más quiero y más tengo agradecimiento en mi vida”, fue uno de los últimos mensajes que Diva Jessurum recibió por parte del artista.