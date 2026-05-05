Esposa de Yeison Jiménez dejó en evidencia verdad de su relación y destapó promesa que no le pudo cumplir el cantante

Han transcurrido casi cuatro meses desde la muerte de Yeison Jiménez en el accidente aéreo que impactó a miles de seguidores y dejó un vacío entre quienes admiraban su trayectoria y su música.

Esposa de Yeison Jiménez dio inesperada noticia sobre el destino de famoso negocio del cantante: “Se me hace injusto”

Su ausencia continúa siendo difícil para familiares, amigos y representantes del género popular, quienes mantienen vivo su recuerdo cada día 10 del mes, fecha en la que conmemoran su fallecimiento. En medio de esos homenajes, también han salido a la luz anécdotas y aspectos de su vida que hasta ahora permanecían desconocidos.

Recientemente, Sonia Restrepo concedió sus primeras entrevistas tras la tragedia que transformó su vida. Durante sus declaraciones, habló sobre el proceso que ha enfrentado y reveló detalles de los proyectos, sueños e iniciativas que construía junto al cantante, mientras busca continuar con las marcas y planes que ambos habían impulsado.

Sin embargo, una de sus declaraciones movió fibras en los espectadores del formato, ya que reveló una promesa que no le pudo cumplir su pareja y que dejaba a la vista una verdad de su relación.

Sonia Restrepo aprovechó el espacio con Expediente final, de Caracol Televisión, para hablar de su vínculo con el cantante, asegurando que hubo una cosa que no pudieron cumplir este año.

En sus declaraciones, la mujer rompió en llanto y contó que Yeison Jiménez le había dicho que este 2026 se casarían, entregándole su anillo para llegar al altar como tanto lo soñaban. No obstante, esto nunca pasó y todo quedó en anhelos.

“Me había prometido que este año nos íbamos a casar. Me quedé con mi anillo”, reveló ante cámaras, mostrándose muy afectada.

De acuerdo con lo que explicó, el paso del tiempo no cambiaba la sensación que tenía, luchando contra los recuerdos y la tristeza interna que se apoderaba de ella. Aunque discutió con Dios por esta tragedia, fue asimilándolo distinto.

“Aun después de tres meses, me niego a aceptar que mi esposo y los muchachos murieron de esa manera. Al principio peleé mucho con Dios, le recriminé. Yo lo siento y lo veo en mis hijos, en cada gesto de cariño de la gente. Hay veces que huelo su olor, extraño sus llamadas, abrazarlo, dormir con él”, afirmó.