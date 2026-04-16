Se cumplen tres meses desde que Yeison Jiménez perdió la vida en el trágico accidente de aeronave, dejando una huella imborrable en la realidad de miles de personas que disfrutaron de su historia y música.

Revelan verdad sobre el anillo de Yeison Jiménez que, supuestamente, lo involucraba con un tema delicado: “La fecha de entrega”

Su ausencia marcó a la familia y a los amigos del género popular, quienes siguen recordándolo en los días 10 de cada mes, cuando se conmemora su muerte. Muchos reviven detalles del pasado, soltando secretos que pocos sabían.

Recientemente, las miradas se posaron en Ciro Quiñonez, quien estuvo en diálogo con La Kalle, revelando verdades que rodearon a Yeison Jiménez. El cantante no dudó en ser claro sobre los últimos momentos que compartieron, además de situaciones que han aparecido tras su partida.

Según se apreció, en esta ocasión, el artista confesó una decisión que tomó Sonia Restrepo, viuda de Jiménez, precisamente tras el accidente. La mujer le habría afirmado que su camino era distinto a lo que muchos pensaban, ya que decidió que no estaba interesada en el ámbito económico, derivado de regalías y demás negocios de Jiménez.

Yeison Jiménez y Sonia Restrepo. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Ciro Quiñonez afirmó que la esposa de su amigo manejaba el legado muy distinto, pues su interés no era el dinero, sino honrar lo que él quiso hacer en vida. El hombre apuntó que Restrepo se desentendió de lo económico, evitando sacar provecho de los proyectos o planes que había sobre la mesa.

“Sonia está superdesinteresada en todo el tema, digamos, económico... no quiso”, afirmó.

De acuerdo con el también cantante, lo que se planteaba era que se cumplieran los deseos con su carrera, impulsándolo para que siguiera el camino.

“Ciro, aquí no importa el dinero, si me entiendes... aquí no importa nada, aquí lo único que yo quiero es que el sueño de Yeison que tenía contigo se cumpla y se termine”, contó ante micrófonos, citando las palabras de la viuda.

Otra revelación que surgió en la charla fue que el fallecido intérprete estuvo trabajando para apoyarlo, construyendo canciones que significarían el cambio en la trayectoria que llevaba.

“Yeison sacó su tiempo una tarde completa en su casa en Medellín para las canciones de Ciro Quiñonez del 2026”, dijo.

Por último, se aseguró que las redes de Yeison Jiménez tenían un camino muy específico. “Las redes de Yeison no se las sueltan a nadie... no hay plata que pague una publicación en las redes de Yeison sino la voluntad de Yeison”, mencionó.