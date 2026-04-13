Destapan la verdad sobre el anillo de Yeison Jiménez que, supuestamente, lo involucraba con un tema delicado: “La fecha de entrega”

Días atrás, se habló sobre la reciente captura en Ecuador de Luis Rolando Osorio, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Maracuchos, que ha tenido repercusiones en Colombia.

El caso tomó mayor relevancia luego de que se conocieran investigaciones que sugieren posibles vínculos entre el procesado y el fallecido cantante Yeison Jiménez, situación que llevó a empresas cercanas al artista a pronunciarse para rechazar versiones que afectan su reputación.

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De acuerdo con los expedientes, alias Mison habría utilizado actividades como la organización de eventos, el patrocinio de conciertos y el préstamo de locaciones para grabaciones musicales como fachada para encubrir operaciones ilícitas, especialmente en zonas como Santa Fe y Kennedy, en Bogotá.

Entre los elementos mencionados dentro de la investigación, se incluye la supuesta existencia de registros audiovisuales en el establecimiento Fonda Los Potrillos, así como la presunta entrega de un anillo de alto valor al intérprete de Aventurero, el cual, según estas versiones, tendría grabados relacionados con el alias del señalado delincuente.

No obstante, la Joyería Venezia S. A. S. decidió pronunciarse al respecto, aclarando la verdad del anillo que tenía el famoso intérprete de música popular. La empresa no se quedó callada y explicó que esta joya no tenía ninguna palabra “Mison” marcada, como se mencionó.

“Dicha joya fue obsequiada por nuestra empresa al artista, como reconocimiento y en el marco de una colaboración para la divulgación de nuestro trabajo en el medio artístico. Al artista se le fabricaron dos anillos: uno en oro blanco de 18 quilates, ley 750, con diamantes, y una réplica elaborada en oro y plata con circones”, escribieron en un comunicado oficial.

“No conocemos ni hemos tenido ningún tipo de relación con la persona que aparece en algunos contenidos digitales bajo el alias de Mison”, agregaron.

En cuanto a lo dicho por medios y páginas de redes sociales, se solicitó que no se difundiera información errada, evitando dañar la imagen de la joyería y del famoso cantante, quien murió el 10 de enero de 2026.

“Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia, allegados y entorno empresarial del artista Yeison Jiménez Galeano (Q. E. P. D.), frente a las afectaciones ocasionadas por la difusión de información falsa que vulnera su memoria y buen nombre”, apuntó el texto.

Tras mencionar esto, la empresa agregó material de prueba para que se aclarara todo, frenando así los detalles falsos.