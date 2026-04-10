¿Escándalo de alias Mison salpica a Yeison Jiménez? Su familia rompe el silencio: “No les importa dañar la reputación”

La captura en Ecuador de Luis Rolando Osorio, conocido como alias Mison, presunto líder de la organización criminal ‘Los Maracuchos’, ha generado un fuerte eco en Colombia. Tras revelarse investigaciones que sugieren vínculos entre el procesado y el difunto cantante de música popular Yeison Jiménez, empresas aliadas han salido al paso para desmentir versiones que comprometen el buen nombre del artista.

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Según los expedientes, Osorio habría utilizado la organización de eventos, el patrocinio de conciertos y el préstamo de locaciones para videos musicales como fachada para sus operaciones ilícitas en las localidades de Santa Fe y Kennedy, en Bogotá.

Dentro de los hallazgos mencionados en la investigación, se citó la existencia de registros visuales en el establecimiento ‘Fonda Los Potrillos’ y la presunta entrega de un anillo de alto valor al intérprete de “Aventurero”, el cual supuestamente contenía inscripciones alusivas al alias del procesado.

hermana de Yeison Jimenez y una joyería aclaran señalamientos tras captura de alias Mison Foto: x

Ante la viralización de estas versiones, Lina Jiménez, hermana del cantante, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo rotundo a lo que considera una campaña de desprestigio. Jiménez publicó una serie de historias en Instagram donde cuestionó la ética de ciertos portales de noticias.

Lina Jiménez defiende la reputación de su hermano Foto: x

“Las páginas amarillistas que no les importa dañar la reputación de una persona por subir seguidores”, afirmó Lina Jiménez, enfatizando que la información que circula carece de sustento verídico y afecta la integridad moral de su fallecido hermano.

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Como prueba fundamental de su defensa, la familia Jiménez compartió un comunicado oficial de Joyería Venezia S.A.S., empresa que se identificó como la fabricante real de la pieza objeto de la controversia. En el documento, la compañía aclara puntos clave para desvirtuar la conexión con el crimen organizado:

Fabricación y marca: La joyería certificó que el anillo fue fabricado por ellos y que “no posee ni ha poseído en ningún momento marca alguna con la palabra ‘Mison’”.

La joyería certificó que el anillo fue fabricado por ellos y que “no posee ni ha poseído en ningún momento marca alguna con la palabra ‘Mison’”. Naturaleza del obsequio: Según el comunicado, la joya fue un regalo de la empresa al artista “en el marco de una colaboración para la divulgación de nuestro trabajo”. Se fabricaron dos versiones: una en oro blanco de 18 quilates con diamantes y una réplica en oro y plata con circones.

Según el comunicado, la joya fue un regalo de la empresa al artista “en el marco de una colaboración para la divulgación de nuestro trabajo”. Se fabricaron dos versiones: una en oro blanco de 18 quilates con diamantes y una réplica en oro y plata con circones. Desvinculación total: La empresa fue enfática al declarar: “No conocemos ni hemos tenido ningún tipo de relación con la persona que aparece en algunos contenidos digitales bajo el alias de ‘Mison’”.

Joyería desmienten vínculo con alias Mison tras investigación de las autoridades Foto: x

El contexto de alias “Mison”

Luis Rolando Osorio fue capturado el pasado 21 de febrero de 2026 en territorio ecuatoriano. Las autoridades le atribuyen un patrimonio superior a los $20.000 millones de pesos, producto de actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos. Entre los bienes incautados figuran propiedades de lujo en Chinauta y una colección de vehículos de alta gama.

Si bien la Policía Metropolitana de Bogotá sostiene que Osorio buscó cercanía con el entorno artístico para “operar con discreción”, la defensa de Yeison Jiménez insiste en que las interacciones en eventos públicos no implican una sociedad o conocimiento de las actividades delictivas del capturado. Por ahora, las investigaciones continúan bajo reserva para determinar si otros artistas del género popular tuvieron una relación más allá de lo estrictamente profesional o accidental en los escenarios de alias Mison.