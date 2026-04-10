Tras casi una década al aire, famosa locutora le dice adiós a ‘La Kalle’

La reconocida presentadora e influenciadora Jey Castañeda, quien durante más de nueve años fue una de las caras más visibles de la emisora de contenido visual La Kalle, estaría cerrando su ciclo en dicha casa periodística. La noticia, que ha generado un fuerte eco en las redes sociales, surge tras la difusión de un video donde la comunicadora se muestra visiblemente afectada, sumado a reportes que sugieren diferencias creativas.

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La especulación sobre su salida pasó de ser un rumor de pasillo a una posible confirmación en tendencia luego de que Castañeda publicara un video en su cuenta oficial de TikTok. En las imágenes, se observa a la presentadora abandonando lo que parece ser las instalaciones donde opera La Kalle, con lágrimas en los ojos y un mensaje cargado de reflexión sobre la toma de decisiones.

@jeycastaneda Estoy absolutamente segura que somos el resultado de nuestras propias decisiones por eso me cuesta tanto tomarlas y dudo mucho de mi. Este año mi palabra es ENFOQUE y quiero ser coherente con esa palabra… . Así que ese día tomé la decisión que llevaba pensando por años pero costó y mucho 😮‍💨 ♬ original sound - karina.rivero

“Estoy absolutamente segura de que somos el resultado de nuestras propias decisiones, por eso me cuesta tanto tomarlas y dudo mucho de mí. Este año mi palabra es enfoque y quiero ser coherente con esa palabra”, expresó la influenciadora en sus plataformas digitales.

Aunque el video no menciona explícitamente un despido, el tono de despedida y la vulnerabilidad mostrada por la conductora de programas como Blue Jeans en Blu Radio sugieren el fin de una etapa profesional significativa.

Pese a que no existe un comunicado oficial por parte de La Kalle, el programa de entretenimiento Lo Sé Todo ha revelado detalles sobre lo que habrían sido los últimos días de Castañeda en el medio. Según fuentes citadas por el espacio televisivo, la salida no habría sido en los mejores términos.

Información extraoficial apunta a que se presentaron “fuertes diferencias” con la dirección del programa, las cuales habrían escalado hasta convertirse en enfrentamientos directos.

Jey Castañeda no solo se consolidó como una voz de referencia en la radio juvenil y urbana en Colombia, sino que también logró posicionarse como una de las influenciadoras de moda más queridas del país. Durante nueve años, su presencia en La Kalle y en los fines de semana de Blu Radio fue constante, conectando con las audiencias a través de tips de estilo y una personalidad cercana.

La relevancia de su salida es tal que, según reportes de medios de farándula, la emisora ya habría iniciado un proceso de búsqueda activa para reemplazar su vacante. Publicaciones recientes sobre ofertas laborales para presentadoras con habilidades en contenido digital han reforzado la teoría de que el puesto de Castañeda ya está siendo disputado por nuevas candidatas.

Por su parte, Castañeda ha enfatizado que su enfoque para este año es la coherencia y la firmeza en sus decisiones personales, lo que podría indicar que su futuro profesional estará volcado hacia sus proyectos personales en redes sociales, donde cuenta con una comunidad sólida que supera los cientos de miles de seguidores.