Luisa Fernanda W rompe el silencio sobre la “paternidad” de Pipe Bueno a los 16 años: ‘Se me paró el corazón’

La empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W reveló recientemente una anécdota sobre el inicio de su relación con el cantante Pipe Bueno. Durante una entrevista, explicó cómo una broma del artista sobre una supuesta paternidad adolescente llegó a sorprenderla antes de consolidarse como pareja.

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En su reciente participación en el podcast ‘Puedo ser cualquiera’, Luisa Fernanda Cataño compartió detalles inéditos sobre los primeros meses de su noviazgo con el cantante de la música popular en Colombia. Según su relato, en una etapa donde la confianza aún se estaba construyendo, el cantante decidió poner a prueba su reacción con una noticia que, en sus palabras, le “paró el corazón”.

De acuerdo con las declaraciones de la antioqueña, Pipe Bueno le aseguró de manera muy seria que tenía un hijo fruto de una relación casual cuando él tenía apenas 16 años.

“Lu, hay algo que yo te tengo que contar de la forma más seria. Es que cuando tenía 16 años tuve un hijo, pero lo tengo alejado del mundo público porque nunca quise exponerlo”, fueron las palabras que, según la creadora de contenido, el artista utilizó para darle veracidad al relato.

@puedoserpodcast Es un poco una experiencia universal, ¿no? 🤔 Sentir ciertas cosas de nosotros mismos o de nuestra identidad como definitivas (”yo nunca haría esto”, “eso no es para mi”, “jamáaas”) para más adelante sabernos completamente transformados por las personas que nos llegan, o las experiencias que nos tocan, y darnos cuenta de que no eran tan definitivas como pensabamos.. 😅 En el caso de Lu la maternidad fue una de ellas. No se concebía siendo madre. Hoy no se imagina la vida sin sus hijos 🥹 Pero, ¿cómo llegó allá? ¡Nuestro episodio con @luisafernandaw está disponible ya en Youtube y Spotify! #PSC #luisafernandaw #pipebueno #maternidad #solteria ♬ original sound - Puedo Ser Cualquiera Podcast

La revelación causó un asombro inicial entre los seguidores de la pareja, dado que Pipe Bueno inició su carrera artística siendo muy joven y su vida privada ha estado en el ojo público durante años. Sin embargo, Luisa Fernanda W aclaró rápidamente que todo se trató de una broma interna. Tras varios días de mantener el suspenso, el cantante le confesó la verdad, transformando la tensión inicial en una anécdota que hoy recuerdan con humor.

“En qué cabeza cabe ese cuento”, reflexionó la empresaria entre risas durante el podcast, subrayando que para aquel momento su nivel de compromiso y visión personal la hicieron tomar la información con total seriedad y respeto.

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La relación entre ambos comenzó bajo un clima de alta exposición mediática tras el fallecimiento de Fabio Legarda. No obstante, en este 2026, la pareja se posiciona como una de las más estables y exitosas.

Luisa Fernanda W no solo ha destacado por su faceta como creadora de contenido, sino que ha logrado diversificar su marca personal con éxito. Actualmente, lidera proyectos como su línea de maquillaje ‘Divva’ y el restaurante Rancho MX, este último en sociedad con su pareja. Esta evolución de “influenciadores” a “empresarios” les ha permitido construir un patrimonio conjunto mientras crían a sus dos hijos, Máximo y Domenic.

Actualmente, la pareja junto a sus dos hijos y suele compartir momentos de su vida familiar en redes sociales, donde cuentan con millones de seguidores.

Este tipo de anécdotas ha permitido que sus fans conozcan una faceta más cercana y espontánea de su relación, ya que muchos de sus seguidores se sorprendieron, hasta que se enteraron que se trataba de una broma.