La modelo y empresaria colombo-japonesa Akemi Nakamura, reconocida por su trayectoria en las pasarelas y su participación en diversas ediciones del programa Desafío, ha vuelto a captar la atención de la audiencia internacional. Durante su actual participación en el reality show chileno El Internado, emitido por la cadena Mega, Nakamura profundizó en detalles hasta ahora desconocidos sobre el vínculo sentimental que mantuvo durante casi una década con el artista del género urbano, Maluma.

En el marco de una actividad terapéutica y de convivencia dentro del programa, los participantes fueron invitados a redactar una carta dirigida a una persona que hubieran extrañado o que hubiera marcado un hito en su historia personal. Nakamura optó por dirigir sus palabras a Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila del cantante antioqueño.

El mensaje, leído frente a las cámaras y sus compañeros, transitó entre la vulnerabilidad emocional y el reclamo directo. “Estas palabras, que nunca he dicho abiertamente, son para Juan Luis. Extraño una relación así, que me haga vibrar. Más allá de las infidelidades, es la falta de agradecimiento y lealtad”, expresó la modelo.

@realities.mega Por primera vez, Akemi Nakamura (@akecita) habló más a fondo de su relación amorosa con el cantante colombiano en ElInternadoMega 😱 ♬ sonido original - Realities Mega - Realities Mega

La historia entre Nakamura y el intérprete de Sobrio no fue un romance pasajero. De acuerdo con el testimonio de la participante, la relación se extendió por aproximadamente ocho años, iniciando cuando el cantante tenía apenas 17 años y comenzaba a escalar en la industria musical.

A pesar de la duración del vínculo, ambos optaron por mantenerlo fuera del escrutinio público, lo que permitió que Maluma consolidara su carrera sin la presión mediática de un noviazgo formalizado ante la prensa. Sin embargo, en su carta, Nakamura señaló el costo emocional de ese anonimato y las conductas del artista en la intimidad: “El que me ridiculizaras y me humillaras y me pisotearas todo lo que había construido… Para mí fuiste todo; en cambio, yo para ti no fui nada”.

No obstante los señalamientos sobre presuntas infidelidades, la modelo no escatimó en elogios hacia la faceta profesional de su expareja. En un gesto de equilibrio narrativo, reconoció la disciplina que llevó al colombiano a la cima del éxito global.

“Igual mereces estar ahí donde estás; sé lo que luchaste por eso, por eso te admiro. Lo luchaste con cada sudor, con cada sacrificio, con esa perseverancia”, afirmó.

Incluso, recordó con nostalgia la esencia del hombre que conoció antes de la fama mundial: “Me hace demasiada falta el Juan Luis que conocí y eso será quizás lo que más me duele. Eres una de las personas que más marcó mi vida”.

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La relación habría llegado a su fin definitivo hacia el año 2018, coincidiendo con el lanzamiento del sencillo Marinero, una balada que, según rumores de la época, estaba inspirada en los errores cometidos por el cantante en su vida privada. Aunque en el pasado se vinculó la letra de dicha canción con Nakamura, la modelo manifestó en el reality que no se sintió plenamente identificada con esa narrativa en su momento.

Hoy, la realidad de ambos es distinta. Mientras Akemi Nakamura busca reimpulsar su imagen pública a través de la televisión chilena, Maluma atraviesa una etapa de madurez personal y profesional. El cantante ha formado una familia estable junto a la arquitecta Susana Gómez, con quien recientemente celebró el cumpleaños número dos de su hija, Paris.

Hasta el momento, Maluma no ha emitido declaraciones afirmando o desmintiendo lo dicho por la modelo en el programa chileno. Esta no es la primera vez que la modelo se refiere a su relación con Maluma dentro del programa. Desde su ingreso al reality, su historia con el Pretty Boy ha sido uno de los temas que ha marcado su paso por el formato.