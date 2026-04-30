Luisa Fernanda W destapó preocupante diagnóstico en su familia: “Tiene cáncer”

Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más famosas del país, se pronunció hace pocas horas a través de sus redes sociales con el objetivo de interactuar con sus seguidores y responder algunas de sus dudas mediante una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram.

Una de las respuestas de la influenciadora que más conmovió a sus fanáticos fue aquella en la que se refirió a sus mascotas, pues, según reveló, ha sido muy complicado llevarlas a Ciudad de México, lugar en el que se encuentra radicada desde hace algunos meses en compañía de Pipe Bueno y sus hijos, Máximo y Domenic.

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“Nos preguntan qué pasó con los Esfinge. Siguen con nosotros, están en Bogotá. No los pudimos traer a Ciudad de México porque Bills tiene cáncer, entonces no lo dejan entrar al país así”, confesó a través de sus historias.

Esto dejó preocupados a sus admiradores por la salud del felino, pues durante varios años la empresaria y figura del entretenimiento estuvo compartiendo con su comunidad detalles y fotografías de su compañero. Incluso, muchos manifestaron extrañar verlo en sus publicaciones habituales.

Luisa Fernanda W habló de la salud de una de sus mascotas y preocupó a sus seguidoras. Foto: Tomado de su Instagram: @luisafernandaw

Por otro lado, se refirió a Siza, otras de las gatas que vivían con ella en la capital de Colombia y aseguró que está en compañía de Bills y están siendo acompañados por personas de su confianza.

“No íbamos a dejar a Siza sola, pero los gatos están en Bogotá”, anotó.

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Adicionalmente, hizo referencia a varios de sus perros y describió la situación de cada uno de ellos, pues algunos están en edad avanzada, por lo que requieren cuidados especiales, y otros ya han fallecido.

“Y para los que me preguntan por todos mis perritos; Tokyo, Berlín… Berlín ya está súper viejito, pero está muy bien, está gordo… Tokyo tristemente ya murió, le dio un paro cardiaco, Milán está súper bien”, manifestó.