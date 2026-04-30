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Luisa Fernanda W destapó preocupante diagnóstico en su familia: “Tiene cáncer”

La creadora de contenido se mostró afectada por la situación y se sinceró con sus seguidores.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

30 de abril de 2026 a las 11:22 a. m.
La creadora de contenido se refirióa la delicada situación de salud que atraviesa una de las mascotas de su familia.
La creadora de contenido se refirióa la delicada situación de salud que atraviesa una de las mascotas de su familia. Foto: Instagram Luisa Fernanda W.

Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más famosas del país, se pronunció hace pocas horas a través de sus redes sociales con el objetivo de interactuar con sus seguidores y responder algunas de sus dudas mediante una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram.

Una de las respuestas de la influenciadora que más conmovió a sus fanáticos fue aquella en la que se refirió a sus mascotas, pues, según reveló, ha sido muy complicado llevarlas a Ciudad de México, lugar en el que se encuentra radicada desde hace algunos meses en compañía de Pipe Bueno y sus hijos, Máximo y Domenic.

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“Nos preguntan qué pasó con los Esfinge. Siguen con nosotros, están en Bogotá. No los pudimos traer a Ciudad de México porque Bills tiene cáncer, entonces no lo dejan entrar al país así”, confesó a través de sus historias.

Esto dejó preocupados a sus admiradores por la salud del felino, pues durante varios años la empresaria y figura del entretenimiento estuvo compartiendo con su comunidad detalles y fotografías de su compañero. Incluso, muchos manifestaron extrañar verlo en sus publicaciones habituales.

Luisa Fernanda W en Milán, Italia con Pipe Bueno.
Luisa Fernanda W habló de la salud de una de sus mascotas y preocupó a sus seguidoras. Foto: Tomado de su Instagram: @luisafernandaw

Por otro lado, se refirió a Siza, otras de las gatas que vivían con ella en la capital de Colombia y aseguró que está en compañía de Bills y están siendo acompañados por personas de su confianza.

“No íbamos a dejar a Siza sola, pero los gatos están en Bogotá”, anotó.

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Adicionalmente, hizo referencia a varios de sus perros y describió la situación de cada uno de ellos, pues algunos están en edad avanzada, por lo que requieren cuidados especiales, y otros ya han fallecido.

“Y para los que me preguntan por todos mis perritos; Tokyo, Berlín… Berlín ya está súper viejito, pero está muy bien, está gordo… Tokyo tristemente ya murió, le dio un paro cardiaco, Milán está súper bien”, manifestó.