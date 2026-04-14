Luisa Fernanda W recordó la muerte de Legarda y destapó detalles del duro momento: “Impactante”

Tras siete años de la partida de Fabio Legarda, artista de música urbana que perdió la vida tras recibir una bala perdida en medio de un hurto en Medellín, Luisa Fernanda W, quien fue su novia durante varios meses, confesó que fue una de las situaciones más dolorosas que ha tenido que atravesar a lo largo de su vida.

En entrevista con la actriz Juanita Arias para el pódcast Puedo ser cualquiera, la influenciadora paisa se mostró vulnerable y explicó cómo fue para ella atravesar todo lo ocurrido, en medio de la polémica que se generó alrededor del tema en las redes sociales.

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“Para mí el momento más duro de mi vida es cuando mi exnovio muere. Para mí fue muy impactante que se fuera un hombre que amé tanto, un hombre tan soñador, un tipo que tenía tantos sueños y era tan responsable con ellos”, dijo frente a las cámaras.

Confesó que, pese a lo complicado del momento, pudo obtener muchas enseñanzas, las cuales le han permitido crecer personalmente hasta el día de hoy.

Luisa Fernanda W recordó a Legarda. Foto: Instagram: legarda

“Fue un momento en mi vida que me enseñó muchísimo, me enseñó a ser resiliente, un momento que me dio mucha fuerza a mí también como para entender que la vida es ya. Yo creo que el aprendizaje más grande que me dejó ese momento es que la vida es esto, es hoy. Yo entendí que tenía que seguir viviendo y viviendo al máximo”.

No obstante, fueron varios meses de sufrimiento, durante los cuales estuvo acompañada por profesionales en psicología que la guiaron en su proceso y le dieron las herramientas necesarias para manejar la situación.

@letengoelchisme La confesión que paraliza las redes. 💥 Luisa abrió su corazón sobre el momento más oscuro de su vida y la "misión" que cumplió Pipe Bueno al llegar a rescatarla. 💔 Dejó atrás el silencio para explicar que su relación actual fue una señal directa de quien ya no está. ✨ "Fue un ángel en mi vida", asegura sobre Pipe, sintiendo que su pasado la guio hacia su presente. ✨ Pasó de la pérdida más profunda a entender que la vida es hoy y que el amor se transforma. ¿Alguna vez has sentido que alguien que ya no está te envió una señal o a la persona correcta? Te leo. 👇 LuisaFernandaW PipeBueno Legarda Destino FamososColombia Viral AmorEterno ♬ original sound - Letengoelchisme - Letengoelchisme

Luisa Fernanda W confesó cómo inició su relación con Pipe Bueno

Otro de los temas que llamaron la atención en la entrevista, que suma más de 23 mil reproducciones en YouTube, fue la forma en la que se dio su noviazgo con el cantante de música popular Pipe Bueno, padre de sus dos hijos, Máximo y Domenic, y con quien actualmente está comprometida en matrimonio.

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Luisa Fernanda W confesó cómo inició su relación con Pipe Bueno. Foto: x

“A mí Dios me dio la bendición hermosa de conocer a Pipe muy poco después de lo que pasó. Pipe sí fue un ángel en ese momento en mi vida. Pipe era una persona con la que yo hablaba muchísimo. Yo pensaba: 'qué irónico esto que está pasando’, porque según yo no estaba preparada como para mirar a un hombre con otros ojos, yo estaba en otro cuento”.

Incluso, mencionó que en su momento llegó a considerar entregar su vida a ayudar a distintas comunidades: “Yo le decá a mi mánager que me iba a ir de servidora… yo me imaginaba eso, pero a mí Dios me dijo: ‘que pena, tu destino es otro’”.