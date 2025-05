Luisa Fernanda W recordó a Legarda y reveló cómo se despidió de su cuerpo

View this post on Instagram

El día del accidente, cuando se confirmó la muerte de Legarda, Luisa pidió un momento a solas para despedirse de él. “Pasa esta tragedia y yo lo único en lo que que pienso es en el por qué, yo me preguntaba ¿por qué a Fabio? Es un tema demasiado complicado para mí. Yo sí he hablado de esto, pero no lo he hecho tan en profundidad y es que, cuando pasa esta tragedia, que ya deciden llevarse el cuerpo, yo le dije a una de las personas que estaba a cargo de eso que quería un momento a solas antes de que se llevaran el cuerpo”, relato.