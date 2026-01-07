Gente

Yina Calderón arremetió contra Luisa Fernanda W y la expuso con fuerte crítica: “Parece un vieja”

La DJ y empresaria recibió fuertes críticas tras hablar de la creadora de contenido.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

8 de enero de 2026, 1:30 a. m.
La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' recibió fuertes críticas por sus declaraciones.
La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' recibió fuertes críticas por sus declaraciones. Foto: Instagram @yinacalderonoficial - Instagram @luisafernandaw

En una reciente transmisión en vivo, Yina Calderón y Marcela Reyes estuvieron opinando sobre algunas de las celebridades más importantes en la actualidad en el mundo digital. En medio de la conversación, la creadora de contenido Luisa Fernanda W fue protagonista, pues fue duramente criticada por la exparticipante de La casa de los famosos, quien cuestionó su éxito e importancia para la industria en el 2026.

“Para mí, Luisa la rompió. Yo que quiero un hogar, hasta que sea viejita, que quiero hijos, para mí, es espectacular lo que está haciendo Luisa. Excepto que no estoy de acuerdo en que se está vistiendo muy señora porque es demasiado espectacular. Su look, podría ser más juvenil porque es divina. A mí me encanta verla, nunca le ha bajado, nunca se ha dejado”, dijo Marcela Reyes, quien ha llegado a compartir varios espacios con la influenciadora.

Luisa Fernanda W habló sobre su vida personal, profesional y amorosa en una entrevista.
Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia. Foto: Captura de YouTube VOS PODÉS, EL PODCAST

Ante etas declaraciones, Yina Calderón rompió el silencio y argumentó que, desde hace varios años, Luisa habría dejado de ser relevante en cuanto a mercadeo, pues tras la llegada de los hijos que tuvo, fruto de amor con Pipe Bueno, su contenido habría cambiado y perdido vigencia para quienes la seguían desde sus inicios.

“Luisa, con tantos seguidores y está apagada. Voy a decir una cosa, lo que Marcela acaba de decir es correcto, pero si lo que ella quiere es ser una mamá o una abuelita, lo está haciendo re bien, pero esa no fue la Luisa Fernanda W que nosotros conocimos. Si yo era fan de Luisa, ella se tiraba de las escaleras, esa vieja no copiaba de nada, ¿en qué momento se volvió una abuela?“, dijo frente a miles de personas que se conectaron al streaming.

Luisa Fernanda W se estrena como actriz de doblaje en ‘Zootopia 2′; este es el personaje que interpretará

Por otro lado, aclaró que tiene una buena referencia a nivel personal de la antioqueña. Sin embargo, considera que no le ha dado un buen manejo a su carrera en el mundo del entretenimiento, además de criticar fuertemente, el estilo y la estética que tiene en la actualidad.

“Yo nunca he dicho que Luisa Fernanda W sea una mala persona, jamás, yo soy fan de Pipe, pero si el objetivo de ella es ser una ama de casa y una cría hijos, lo está logrando (...) Para las marcas ya se murió, para las marcas parece una viejita y se viste como una viejita”, dijo en medio de risas.

@lenguaardiendo.13

#dimeloking #yinacalderonoficial #luisafernandaw #westcol #aidavictoria

♬ sonido original - Lengua Ardiente
Pipe Bueno explotó contra quienes dicen que Domenic no es su hijo; cuestionaron a Luisa Fernanda W

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas salieron en defensa de Luisa Fernanda W y se mostraron en desacuerdo por las declaraciones de Yina Calderón.

“Luisa se viste divino, estas mujeres no saben de lo que están hablando”; “Se viste mil veces mejor que ellas”; “Luisa es hermosa, es una dama. Las marcas la llaman porque es una mujer refinada”; “Imagínate ser Luisa Fernanda W, exitosa, bella, buena madre, con un marido exitoso y escuchar consejos de Sayayina, no, el mundo al revés” y “Elegante y fina, cosa que nunca será Yina”, escribieron.

