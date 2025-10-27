Pipe Bueno explotó contra quienes dicen que Domenic no es su hijo; cuestionaron a Luisa Fernanda W

La relación entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W es actualmente una de las más estables del mundo de la farándula nacional. Desde hace varios años han compartido su vida en pareja, conformaron una familia junto a sus hijos, Máximo y Domenic, y en 2024 se comprometieron en matrimonio.

Aunque la boda no se ha llevado a cabo, el cantante de música popular y la creadora de contenido vivieron juntos en Bogotá y, en el momento, están radicados en Ciudad de México, lugar en el que han llevado sus nuevos proyectos profesionales.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tuvieron dos hijos. | Foto: Instagram de Pipe Bueno

Por medio de sus redes sociales, la pareja suele compartir fotografías de sus momentos familiares, en los que miles de personas los llenan de halagos y dejan palabras positivas para sus pequeños hijos.

Sin embargo, muchos otros se han encargado de señalar la genética de Domenic, pues tiene rasgos distintos a los de sus padres, como cabello claro y ojos verdes, lo que ha generado todo tipo de comentarios.

“Ese niño rubio de ojos celestes ¿a quién salió?”; ”¿Por qué el niño pequeño no se parece a ninguno de sus padres ja, ja, ja"; “Luis Fernanda, ¿por qué Máximo tiene los ojos marrones y Domenic tiene los ojos verdes?”; ”Yo estuviera preocupado, esos dos niños no se parecen en nada”, son algunos de los comentarios que le han dejado en sus recientes publicaciones.

Ante esto, el intérprete de Recostada en la cama, Te parece poco y No voy a morir se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y reveló la verdad detrás de las críticas que lee de manera constante.

“Vamos a responder a estas preguntas en la siguiente foto (...) Estos son solo algunos de mis familiares con los ojos así... sin contar que también, en la familia de Lu, hay ojos claros", escribió.

Posteriormente, publicó una imagen con cinco de sus familiares, con quienes el pequeño Domenic comparte los rasgos genéticos, con el fin de darle fin a los comentarios malintencionados.

“Les aconsejo hacer zoom para que sientan el kit de los ojos”, añadió.

El artista no se quedó callado y expuso su punto de vista. | Foto: Instagram @pipebueno / Montaje: Semana

Pipe Bueno respondió a quienes critican a sus hijos por ‘andar en coche’

Luego de unos minutos, el cantante caleño, tocó otro tema importante, y fueron los comentarios a modo de crítica que recibió con su prometida por llevar a sus hijos Máximo y Domenic cuando van de viaje.

“Ese muchacho ya con tarjeta de identidad y aun en coche; sedentarismo y pereza a flor de piel”; “Esos niños ya están para una camioneta, no para un carrito de bebé”; “Ponga a caminar a esos niños, ole”; “Ya Domenic está muy grande para ir en coche” y “Uno moreno, el otro rubio y fuera de eso tan grandes y no caminan”, anotaron sus seguidores.

A lo que respondió: “Para la gente con una neurona”.