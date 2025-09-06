Pipe Bueno destapó la razón por la que no tuvo intimidad con Jessica Cediel durante un año: “Fue complejo”

Pipe Bueno, uno de los cantantes de música popular más importantes de la actualidad, llegó a 40 grados, el pódcast del creador de contenido Cris Pasquel, en el cual se atrevió a revelar varias de sus intimidades.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando el exparticipante de La casa de los famosos le preguntó cuál ha sido el período más largo que ha pasado sin tener intimidad y las razones detrás de esa decisión; la respuesta del artista dejó sorprendidos a miles de espectadores.

Pipe Bueno habló de la promesa que hizo cuando era novio de Jessica Cediel. | Foto: Captura de YouTube Crispasquel

“Un año. Lo que pasa es que se iba a morir mi abuelo paterno, que hoy día vive, para que me entiendas por qué cumplí. Eso fue hace como unos 14 años. Estaba con Jessica Cediel y le dije que durante un año...”, dijo frente a las cámaras.

Agregó que, en medio de un doloroso momento para su familia, no dudó ni un segundo en encomendarse a Dios y hacer una promesa con el fin de que su ser querido permaneciera con vida, pese a su diagnóstico médico.

“Mi abuelo se iba a morir, el médico me pasó al teléfono y me dijo que me despidiera, que lo iban a operar y no pensaban que se fuera a salvar. Yo no me alcancé a despedir. Mi mamá y mi papá se despidieron de él personalmente. Yo llegué tarde, me lo pasaron por teléfono. Él en ese momento me dice: ‘Campeón, te encargo a la mamá y mi nieta, cuídamelas’. Eso me pegó muy fuerte”, afirmó.

En medio de la desesperación y la angustia, el intérprete de Cupido falló y Si yo fuera ladrón se dirigió a la capilla del hospital para orar por su abuelo y hacer una de las promesas más importantes de su vida.

La relación de Pipe Bueno y Jessica Cediel duró cerca de cinco años. | Foto: Instagram

“Yo me arrodillé y le dije: papá Dios, sácalo con vida y te prometo lo que a mí más me cuesta, que es el licor y el sexo. Fueron 12 meses en los que no bebí y no tuve sexo”.

En respuesta a estas palabras, Cris Pasquel no evitó compartir su sorpresa, pues argumentó que, en el medio en el que se mueve el cantante y con los privilegios que cuenta, son muy pocas las personas que tomarían decisiones similares.

“Eso para una persona normal, pues vaya y venga, pero Pipe Bueno estaba con Jessica Cediel en ese momento, teniendo acceso a muchísimas cosas. Yo creo que ese sí era un sacrificio bien bárbaro”, dijo.

¿Cómo tomó Jessica Cediel la decisión de Pipe Bueno?

Aunque Pipe no expuso con detalles la reacción de la famosa modelo y presentadora de televisión, dejó saber que no fue una situación sencilla de afrontar. No obstante, en ese momento, primó la salud de su abuelo.