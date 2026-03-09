Pipe Bueno representó a Colombia en evento deportivo en Estados Unidos; entonó el himno y dejó en alto la bandera

El cantante y compositor colombiano Pipe Bueno interpretó el Himno Nacional de Colombia durante la ceremonia previa al debut de la selección colombiana en el World Baseball Classic 2026 (Clásico Mundial de Béisbol 2026), uno de los torneos internacionales más importantes del béisbol organizado por Major League Baseball.

La presentación tuvo lugar este 6 de marzo en San Juan, como parte del acto protocolario que celebró el orgullo nacional al inicio de la participación de Colombia en la fase de grupos del torneo, enfrentándose a la selección anfitriona de Puerto Rico en su primer encuentro de la competencia.

El Clásico Mundial de Béisbol reúne a las mejores selecciones del deporte a nivel global y se ha consolidado como una plataforma que celebra tanto la competencia de élite como la identidad cultural de cada país participante.

La edición 2026 del torneo se disputa en sedes internacionales, con partidos de fase de grupos en ciudades como Tokio, San Juan, Houston y Miami.

La participación del artista formó parte de la ceremonia previa que acompañó el encuentro en el que Colombia, integrante del Grupo A, buscó avanzar a la siguiente fase del torneo.

“Es un honor representar a Colombia en un evento internacional como el Clásico Mundial de Béisbol. Cantar nuestro himno en un momento que reúne a tantos colombianos alrededor del deporte me llena de mucho orgullo”, expresó Bueno.

Esta presentación llegó en un momento activo en la carrera del artista, quien recientemente lanzó su sencillo “Ya Te Superé”, un tema de desamor y empoderamiento personal que conecta con quienes han decidido cerrar ciclos y seguir adelante.

El sencillo continúa ampliando el repertorio del artista dentro de la música popular colombiana y refuerza su presencia en escenarios internacionales.

Además, a comienzos de este año el artista encabezó el espectáculo musical del medio tiempo del partido amistoso entre Inter Miami CF y Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, evento que contó con la participación de Lionel Messi y reunió a cerca de 30 mil asistentes.

En la cuenta de Instagram del famoso cantante de música popular, varios internautas, amigos y colegas le dejaron comentarios de apoyo por lo que logró: “Representando Colombia como es”; “qué orgullo, que sigas cosechando éxitos”; “Orgullo Pipe, eres una chimba”; “durísimo Pipe”; “Pipe único”; “En lo único que resaltó Colombia”; “orgullo colombiano”; “qué orgullo, felicitaciones Pipe, te queremos mucho”; “todo colombiano que haga sentirse orgulloso de nuestro país… Dios los bendiga”.