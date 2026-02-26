Luisa Fernanda W habló sobre la ausencia de Pipe Bueno en el matrimonio de Jhonny Rivera: esto dijo

Una de las ausencias que más llamó la atención durante el matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López fue la del cantante Pipe Bueno, situación que generó comentarios en redes sociales.

Frente a esto, Luisa Fernanda W, pareja de Bueno, utilizó una dinámica de preguntas en Instagram para pronunciarse al respecto.

La influenciadora afirmó que Pipe recibió su invitación a la boda; sin embargo, no pudo asistir porque para esa fecha ya tenía definido participar de un retiro espiritual, que se llevó a cabo en un lugar llamado Emaús, en Santander.

“Ay, no, qué triste que no pudimos asistir (…) bueno, la razón es que Pipe, ese fin de semana, estaba en un retiro espiritual, un retiro que él hace mucho quería hacer”, comentó Luisa Fernanda, quien señaló que su pareja regresó del encuentro el domingo a altas horas de la madrugada, lo que imposibilitaba su presencia en la celebración.

“Pipe llegaba ese domingo, pero muy, muy tarde, o sea, como casi que en la madrugada, mejor dicho, ya al otro día, el lunes”, aseguró.

Bueno, también habló sobre el retiro, al que calificó de “espectacular” y que le permitió reencontrarse con Dios.

Exesposa de Jhonny Rivera estuvo presente en la boda del cantante con Jenny López; así reaccionó

“Les quiero agradecer por todas las atenciones, por haberme hecho pasar un fin de semana espectacular, reencontrarme con Dios, conmigo mismo para cambiar, para sanar. No saben la paz que siente mi corazón. La batalla seguirá cada día, pero después de este fin de semana estoy seguro de que tengo más herramientas para manejar todo lo que hay en nuestro mundo”, escribió el cantante en Instagram.

Jhonny Rivera y Jenny López. Foto: x

Jhonny Rivera se pronunció

Rivera también se pronunció sobre la ausencia de Bueno y de otros cantantes como Luis Alfonso, Jessi Uribe y Paola Jara. El cantante fue claro en que todos estaban invitados, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no pudieron asistir.

Pipe Bueno estalla en redes tras comentario sobre su supuesta “maldición”: “No me jodas la vida”

El intérprete aseguró que Luis Alfonso estaba confirmado para su matrimonio, pero no pudo ir por un tema de salud que enfrentaba su esposa. En cuanto a Jessi Uribe y Paola Jara, ambos viajaron y desde un inicio comentaron que no estarían presentes..

“Ustedes extrañan a algunos artistas y personalidades que no estuvieron. Por ejemplo, Luis Alfonso estaba invitado y estaba confirmado, pero, a último momento, se le presentó un problema de salud a la esposa y Jessi Uribe tenía programado un viaje; él siempre me dijo desde el principio que era imposible, Pipe Bueno tenía un retiro espiritual, tampoco podía venir”, expresó.