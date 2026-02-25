Gente

¿Cuánto costó la boda de Jhonny Rivera? La millonaria cifra que habría invertido en su matrimonio

El cantante Jhonny Rivera compartió detalles de su boda con Jenny López. Conozca el costo estimado y los invitados famosos.

Valentina Rueda Rodríguez

25 de febrero de 2026, 6:11 p. m.
Jhonny Rivera revela pormenores de su matrimonio con Jenny López
Jhonny Rivera revela pormenores de su matrimonio con Jenny López Foto: x

El reconocido intérprete de música popular Jhonny Rivera y la cantante Jenny López contrajeron matrimonio en una ceremonia que ha captado la atención del mundo del entretenimiento en Colombia.

Tras meses de expectativa por parte de sus seguidores, la pareja compartió detalles sobre el evento, la recepción y los planes que marcan el inicio de su vida conyugal, incluyendo aspectos sobre su nueva residencia y la organización financiera del enlace.

Una ceremonia marcada por la sobriedad y el afecto

A diferencia de las grandes producciones que suelen caracterizar los eventos de figuras públicas de su nivel, Rivera describió su boda como un encuentro “íntimo, elegante y muy emotivo”.

Según los reportes y las imágenes compartidas por los asistentes, el lugar estuvo ambientado con una decoración de flores blancas y elementos naturales, buscando un equilibrio entre la sofisticación y la sencillez.

El artista risaraldense, visiblemente conmovido, optó por un traje clásico para el intercambio de votos. Por su parte, Jenny López lució un vestido rentado de corte romántico con detalles sutiles, una elección que fue elogiada por los críticos de moda por su delicadeza. El evento no solo representó la unión de dos artistas, sino también la consolidación de una relación que ha sido objeto de seguimiento constante en redes sociales.

El factor económico: ¿cuánto costó el evento?

Aunque no existe una cifra oficial proporcionada por los novios, expertos en organización de eventos y fuentes cercanas al sector estiman que una celebración con estas características, locación y número de invitados podría oscilar entre los 400 y 600 millones de pesos.

Este presupuesto incluye no solo el banquete y la decoración, sino también la logística de seguridad y las presentaciones musicales de primer nivel que amenizaron la jornada. A pesar de las cifras mencionadas, Rivera enfatizó que la prioridad fue la experiencia personal y familiar más que la ostentación pública.

Invitados de lujo y obsequios particulares

Estos son los artistas que brillaron por su ausencia en la boda de Jhonny Rivera; ¿no fueron invitados?

La lista de asistentes incluyó a varias de las personalidades más influyentes de las redes sociales y la música en Colombia. Entre los presentes destacaron: Andy Rivera, hijo del novio y figura central de la celebración; su expareja Lina Tejeiro, reconocida actriz y allegada a la familia; también creadores de contenido como La Liendra, Dani Duke y Yeferson Cossio.

En cuanto a los presentes recibidos, el intérprete de ‘El intenso’ interactuó con sus seguidores a través de redes sociales para agradecer la generosidad de sus colegas.

“Estuvimos muy regalados”, afirmó el cantante. Entre los detalles más comentados estuvieron una máquina de helados obsequiada por Arelys Henao y una freidora de aire de doble compartimento entregada por el cantante Joaquín Guiller. Rivera bromeó sobre la utilidad de los electrodomésticos recibidos, mencionando que ahora cuentan con todo lo necesario para su nuevo hogar.

Proyecciones a futuro y transparencia financiera

Uno de los puntos que más interés generó en la audiencia fue la mención de las capitulaciones. En un ejercicio de transparencia poco común en el medio, se conoció que la pareja abordó los temas legales y patrimoniales antes del enlace. Este paso es visto como una decisión madura que busca proteger los intereses individuales y la armonía de la relación a largo plazo.

Finalmente, la pareja se prepara para mudarse a una nueva propiedad, descrita como una “mansión” que servirá de base para sus futuros proyectos tanto personales como profesionales. Con este paso, Jhonny Rivera y Jenny López cierran un capítulo de noviazgo para iniciar una etapa que, sin duda, seguirá bajo el foco de la opinión pública.

