En la mañana de este viernes 15 de mayo, y luego de una noche llena de música, emociones y sorpresas durante los Premios Nuestra Tierra 2026, la cantante Jenny López decidió abrir un espacio de interacción con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Durante la dinámica de preguntas y respuestas, la esposa de Jhonny Rivera fue cuestionada sobre temas relacionados con las próximas elecciones presidenciales en Colombia, pues, al parecer, uno de sus seguidores quiso conocer cuál es su postura frente al panorama político actual y si ya tiene definido por quién votaría en los comicios de 2026.

Shakira habló del impacto de ‘Dai Dai’ en la educación infantil y de lo que será su show en el Mundial 2026: “Es un sueño”

Aunque la cantante dejó claro que generalmente evita hablar de asuntos que puedan generar divisiones entre las personas en sus redes sociales, aprovechó el espacio para compartir un consejo, especialmente dirigido a los jóvenes durante las elecciones.

“Yo aquí en mis redes sociales nunca les hablo de cosas que puedan generar opiniones divididas, porque siento que el país ya está lo suficientemente dividido y en caos, ahorita que estamos tan cerquita de las elecciones presidenciales”, dijo la artista inicialmente.

Y agregó: “Pero lo que sí les tengo que decir, porque yo sé que me siguen muchos jóvenes, es que tenemos un derecho que es ejercer el voto; salgan y vote”.

Jenny López, cantante y esposa de Jhonny Rivera Foto: Instagram @jennylopez_oficial

Esta invitación a modo de consejo, según mencionó Jenny López, decidió hacerla después de ver varios videos en TikTok en los que les preguntan a las personas por quién piensan votar en las próximas elecciones y terminan sorprendiendo con respuestas como: ‘No, es que yo nunca voto’, ‘no es que a mí la política no me gusta’, ‘es que yo no tengo nada que ver con política’.

Ante esa situación, Jenny López reflexionó sobre la importancia de participar en las decisiones del país e insistió en la necesidad de ejercer el derecho al voto.

Hijastro de Catalina Gómez habló sobre duro diagnóstico y expuso delicado tema que vivió: “Apareció una bola”

De hecho, con el objetivo de motivar a las personas a participar en las próximas elecciones presidenciales, la artista fue enfática en mencionar que las decisiones tomadas por los gobiernos terminan impactando directamente diferentes aspectos de la vida diaria que, probablemente, muchos parecen pasar por alto.

“Todo, absolutamente todo, desde que usted se levanta y desayuna, tiene que ver con la política. Desde que usted coge el carro, la moto, el bus, el taxi para ir a su trabajo, lo que le cobran tiene que ver con la política. Así es que ejerza su derecho al voto”, concluyó.