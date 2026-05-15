“Aunque intenten dañarme”: Yeimy Paola Vargas reaparece con fuerte indirecta tras escándalo por contrato en Cartagena

La reconocida actriz y exreina de belleza cartagenera, Yeimy Paola Vargas Gómez, utilizó sus plataformas digitales para pronunciarse por primera vez luego de ser vinculada formalmente a un proceso judicial por la Fiscalía General de la Nación. Vargas, recordada por su papel protagónico en El Joe, la leyenda, enfrenta cargos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación pública en su ciudad natal.

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Tras varios meses de hermetismo mediático, la actriz reapareció en el marco de la celebración del Día de la Madre. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde se le ve rodeada de su núcleo familiar, Vargas compartió una reflexión que ha sido interpretada por muchos como su postura oficial frente al complejo escenario legal que atraviesa.

“He entendido que las pruebas no llegan para destruirnos, sino para revelar de qué estamos hechas. Aunque muchas veces las personas intenten dañarte, jamás perderé la esperanza en mi tierra y en su gente buena. Aquí nací, aquí soñé y aquí también volveré a levantarme”, expresó la artista.

En su mensaje, la actriz enfatizó la “fortaleza” y la “dignidad” para enfrentar lo que denominó “tormentas”, asegurando que quienes la conocen de cerca comprenden su esencia. Si bien no mencionó directamente los términos de la imputación, sus palabras subrayan una defensa de su integridad personal y profesional.

El proceso penal contra Yeimy Paola Vargas tomó relevancia el pasado 30 de abril, cuando una fiscal seccional de Bolívar presentó ante un juez de control de garantías la imputación de cargos contra la actriz. Los delitos que se le atribuyen son falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente.

Según la Fiscalía, Vargas habría presentado un título académico presuntamente falso que la acreditaba como tecnóloga en un área artística de una institución educativa de Santander. Este documento habría sido determinante para cumplir con los requisitos mínimos de la plataforma estatal de contratación y acceder a una remuneración superior a la que le correspondería bajo otro perfil.

Durante la diligencia judicial, la exreina de belleza no aceptó los cargos, manteniendo su presunción de inocencia mientras el proceso avanza a la etapa de juicio, donde se determinará si existió o no dolo en la presentación de dicha documentación.

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Yeimy Paola Vargas ha consolidado una carrera destacada en la televisión colombiana, participando en producciones de alto impacto como Allá te espero, La selección, Los Morales, Enfermeras y, más recientemente, Rojo carmesí. Su reconocimiento público inició en el año 2003, cuando fue coronada como Reina Nacional del Café y, posteriormente, Virreina en el Concurso Nacional de Belleza.

Por el momento, la Fiscalía General de la Nación continúa con la recolección de material probatorio. El caso permanece bajo la lupa de las autoridades judiciales en Cartagena, mientras la actriz asegura estar enfocada en su familia y en su proceso de defensa.