Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, fue citada a indagatoria por tráfico de influencias y cohecho

Fuentes cercanas a la Corte Suprema de Justicia le confirmaron a SEMANA que la senadora del Pacto Histórico, Martha Isabel Peralta Epieyú, fue citada a indagatoria por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los constantes señalamientos de la Fiscalía contra la senadora Martha Peralta por el escándalo de corrupción en la UNGRD

La congresista será investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio (relacionado con el ofrecimiento de sobornos a funcionarios públicos).

La investigación tiene relación con la presunta responsabilidad y conocimiento de la dirigente política en el direccionamiento de contratos de la UNGRD.

Durante la imputación de cargos realizada en diciembre pasad, en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, el nombre de Martha Peralta Epiayú salió mencionado en varios apartes.

“En la Comisión Séptima se estaba tramitando la reforma pensional, de esa Comisión hacían parte las senadoras Martha Peralta y Berenice Moreno. Y en esa Comisión el ministro Velasco envía a Olmedo López para que le colabore a la senadora Peralta con lo que ella necesite para que ampliara las mayorías que requería el Gobierno para la aprobación de esa reforma”, explicó en esa oportunidad la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño.

Corrupción en la UNGRD: María Alejandra Benavides declarará en las investigaciones a las congresistas Martha Peralta Epieyú y Sor Berenice Bedoya

El jefe de la cartera política —continuó la imputación— dio instrucciones para ponerse a “disposición de la senadora Martha Peralta Epiayú, quien estaba liderando por el Gobierno el ‘SI’ de la reforma pensional. En cumplimiento de dicha orden, el 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate de la reforma en la Comisión Séptima del Senado y acordó con Marta Peralta Epiayú gestionar al interior de la UNGRD proyectos en los que tenían interés determinados representantes de esa comisión, entre ellos Berenice Moreno. Asimismo, Marta Peralta Epiayú le solicitó a Olmedo López atender a los congresistas de la coalición, ya que estaban inconformes por la poca participación que tenían en el Gobierno nacional, y por lo tanto era necesario direccionar la contratación de la entidad a favor de dichos parlamentarios así”.

La mención de la congresista se hizo gracias a las declaraciones de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien es una de las testigos de cargo de la Fiscalía en este expediente de corrupción.

Por estos hechos, en diciembre pasado, una magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó enviar a la cárcel al exministro Luis Fernando Velasco.

El pasado 8 de marzo, Martha Peralta Epieyú alcanzó los 61.098 votos con lo que garantizó repetir periodo en el Senado para el periodo 2026-2030.