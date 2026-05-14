La capital se viste de gala para probar cortes de carne de alta calidad en el Costilla Fest, un evento que se lleva a cabo en la Zona Rosa, puntualmente en la calle 81 N.º 11 - 44. Durante esta semana podrá degustar estos cortes desde las 12:00 m. hasta las 7:00 p. m.

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Uno de los grandes atractivos del evento es el metro completo de costilla de cerdo. La cual está catalogada como “la más grande de Colombia” y llega por primera vez a Bogotá. El festival irá hasta el viernes 15 de mayo en la capital.

La oferta gastronómica promete el disfrute de unas ‘costillitas’ tiernas, jugosas y llenas de sabor gracias a su preparación. Desde la organización le explicaron a SEMANA este proceso.

Esta es la "costilla de un metro", que sorprende por su longitud y consistencia. Foto: Suministrada a SEMANA

Cada pieza es ahumada de manera artesanal durante más de ocho horas con madera de eucalipto, en hornos diseñados para respetar el ritmo natural del fuego. Allí, el humo abraza la carne, el calor la transforma y el proceso da vida a una textura delicada y a un aroma profundo.

La experiencia se completa con tres salsas BBQ que dialogan con el ahumado y lo elevan: la clásica BBQ tradicional, la BBQ de chile rojo para quienes disfrutan del picante y buscan un impacto contundente en el paladar, y la BBQ de piña, miel y chile, donde lo dulce y lo picante encuentran su punto de equilibrio.

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El evento está pensado para compartir, ya sea con la familia o con los amigos, y hacer que cada encuentro se vuelva una verdadera celebración desde el primer bocado. Costilla Fest es una celebración creada para este corte como se debe, sin ningún tipo de afán, con una buena mesa y ganas de compartir con la gente.

Y esta semana tiene algo más: detalles que aparecen en la mesa sin avisar y combinaciones que sorprenden. El combo Costilla Fest, acompañado de bebida y postre, completa la experiencia, mientras cada tarde el ambiente se enciende con happy hour en cervezas y cócteles, ideal para brindar y alargar la conversación.

Este es uno de los platos destacados del festival. Foto: Suministrada a SEMANA

La música en vivo acompañará todos los días, llenando el lugar de ese ritmo que hace que el tiempo pase sin darse cuenta. Además, en la mesa estarán nuestras salsas BBQ que elevan cada bocado y permiten jugar con nuevos sabores.

Este festival es una invitación a disfrutar los sabores divinos y a compartir con los amigos con los que construimos historias alrededor de la buena mesa, esta vez con la costilla más grande de Colombia.