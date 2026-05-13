Frente Urbano por la Paz: la apuesta para frenar bloqueos, agresiones y choques en TransMilenio entre guardas y estudiantes de la Pedagógica

La creciente tensión en estaciones de TransMilenio cercanas a la Universidad Pedagógica abrió un nuevo intento de diálogo entre distintos sectores de la ciudad para frenar la ola de agresiones y de colados de las últimas semanas.

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El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, y el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, acordaron impulsar la creación de un Frente Urbano por la Paz, una apuesta que busca sentar en una misma mesa a estudiantes, guardas de seguridad, usuarios del sistema, autoridades distritales y representantes universitarios para frenar la escalada de violencia que se viene registrando alrededor del transporte público.

La iniciativa surge en medio de uno de los momentos más complejos de convivencia dentro de TransMilenio. Durante las últimas semanas se han registrado enfrentamientos en estaciones, denuncias por agresiones entre estudiantes y personal de vigilancia, bloqueos y nuevos episodios de vandalismo que incrementaron la tensión en corredores estratégicos del sistema.

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El rector fue claro en su postura, defendió a los estudiantes y apuntó contra la fuerza pública. Foto: Universidad Pedagógica / Tránsito Bogotá / API / Montaje: Semana

El propósito del Frente Urbano por la Paz es abrir una discusión de fondo sobre temas que llevan años generando fricción en Bogotá: los colados, la tarifa diferencial para estudiantes, la protección de la infraestructura del sistema y la forma en que la ciudad está abordando los conflictos urbanos.

La propuesta comenzó a tomar forma luego de un encuentro entre Quintero y el rector Choachí, donde ambos coincidieron en que la confrontación viene escalando peligrosamente y que la respuesta institucional no puede limitarse únicamente a operativos de control o medidas sancionatorias.

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Concejal Juan David Quintero Foto: Concejo de Bogotá

“El primer paso para avanzar en la discusión de ciudad es rechazar incondicionalmente la violencia contra todos los actores, sin distinción de si son ciudadanos, estudiantes, guardas, funcionarios o incluso contra la infraestructura de la ciudad. Y desde allí garantizar las condiciones para un debate amplio sobre diversos temas, como por ejemplo la tarifa del sistema”, afirmó el concejal.

Como punto inicial, Quintero convocó al rector y a distintos sectores a una reunión preparatoria para conformar oficialmente el Frente Urbano por la Paz el próximo 20 de mayo, a las 3 de la tarde, en el Concejo de Bogotá.

Ciudadanos caminando para llegar a sus casas, estaciones cerradas y articulados vandalizados fue el rastro de las jornadas que iniciaron como protestas de estudiantes de la Universidad Pedagógica. Foto: Composición SEMANA | Fotos: @GobiernoBTA / CAMILO EDUARDO VELÁSQUEZ - SEMANA

El concejal ha sido uno de los dirigentes más insistentes en advertir sobre la existencia de estructuras organizadas detrás de algunos ataques contra buses troncales y estaciones.

Incluso radicó un proyecto de acuerdo para fortalecer medidas de judicialización contra quienes participen en actos vandálicos o bloqueos violentos que afecten la movilidad de la ciudad.

Lo que se esperaba fuera una jornada de manifestaciones pacíficas terminó en desmanes públicos. Foto: Tránsito Bogotá

Sin embargo, en medio de esa postura de endurecimiento frente a la violencia, Quintero también abrió la puerta a una discusión sobre el acceso al transporte para jóvenes de bajos recursos y la posibilidad de avanzar hacia mecanismos de tarifa diferencial.

“Es un gran avance que el concejal esté planteando alternativas para una tarifa diferencial porque es viable. Los mecanismos de financiación con responsabilidad tanto del Gobierno nacional como del distrital deben ser la vía. Necesitamos focalizar para los más pobres, y no son solo los de universidades públicas”, sostuvo el rector Helberth Choachí.