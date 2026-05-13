Frente Urbano por la Paz: la apuesta para frenar bloqueos, agresiones y choques en TransMilenio entre guardas y estudiantes de la Pedagógica

La creciente tensión en estaciones de TransMilenio cercanas a la Universidad Pedagógica abrió un nuevo intento de diálogo entre distintos sectores de la ciudad para frenar la ola de agresiones y de colados de las últimas semanas.
Esta es la carta formal que le acabo de enviar al rector a su oficina, para que logremos la creación del nuevo Frente Urbano por La Paz en Bogotá.— Juan David Quintero (@JD_Quinteror) May 13, 2026
Nos vemos en el Concejo de Bogotá, este miércoles 20 de mayo a las 3:00 p.m. para iniciar con el espacio. https://t.co/Xch66Zt6jl pic.twitter.com/evpG0OaNWX
El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, y el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, acordaron impulsar la creación de un Frente Urbano por la Paz, una apuesta que busca sentar en una misma mesa a estudiantes, guardas de seguridad, usuarios del sistema, autoridades distritales y representantes universitarios para frenar la escalada de violencia que se viene registrando alrededor del transporte público.
La iniciativa surge en medio de uno de los momentos más complejos de convivencia dentro de TransMilenio. Durante las últimas semanas se han registrado enfrentamientos en estaciones, denuncias por agresiones entre estudiantes y personal de vigilancia, bloqueos y nuevos episodios de vandalismo que incrementaron la tensión en corredores estratégicos del sistema.
El propósito del Frente Urbano por la Paz es abrir una discusión de fondo sobre temas que llevan años generando fricción en Bogotá: los colados, la tarifa diferencial para estudiantes, la protección de la infraestructura del sistema y la forma en que la ciudad está abordando los conflictos urbanos.
La propuesta comenzó a tomar forma luego de un encuentro entre Quintero y el rector Choachí, donde ambos coincidieron en que la confrontación viene escalando peligrosamente y que la respuesta institucional no puede limitarse únicamente a operativos de control o medidas sancionatorias.
“El primer paso para avanzar en la discusión de ciudad es rechazar incondicionalmente la violencia contra todos los actores, sin distinción de si son ciudadanos, estudiantes, guardas, funcionarios o incluso contra la infraestructura de la ciudad. Y desde allí garantizar las condiciones para un debate amplio sobre diversos temas, como por ejemplo la tarifa del sistema”, afirmó el concejal.
Como punto inicial, Quintero convocó al rector y a distintos sectores a una reunión preparatoria para conformar oficialmente el Frente Urbano por la Paz el próximo 20 de mayo, a las 3 de la tarde, en el Concejo de Bogotá.
El concejal ha sido uno de los dirigentes más insistentes en advertir sobre la existencia de estructuras organizadas detrás de algunos ataques contra buses troncales y estaciones.
Incluso radicó un proyecto de acuerdo para fortalecer medidas de judicialización contra quienes participen en actos vandálicos o bloqueos violentos que afecten la movilidad de la ciudad.
Sin embargo, en medio de esa postura de endurecimiento frente a la violencia, Quintero también abrió la puerta a una discusión sobre el acceso al transporte para jóvenes de bajos recursos y la posibilidad de avanzar hacia mecanismos de tarifa diferencial.
“Es un gran avance que el concejal esté planteando alternativas para una tarifa diferencial porque es viable. Los mecanismos de financiación con responsabilidad tanto del Gobierno nacional como del distrital deben ser la vía. Necesitamos focalizar para los más pobres, y no son solo los de universidades públicas”, sostuvo el rector Helberth Choachí.