Bogotá continúa enfrentando uno de los principales problemas ambientales y de espacio público relacionados con el arrojo ilegal de escombros y residuos voluminosos en calles, canales y zonas urbanas.

Durante las más recientes jornadas de limpieza adelantadas por Aguas de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), fueron retiradas 1.226 toneladas de residuos y escombros abandonados en distintos puntos de la capital.

Le puede salir muy caro: puntos críticos de basuras en Bogotá ¿Qué hacer para evitar multas?

Las labores se desarrollaron entre el 9 y el 10 de mayo de 2026 y estuvieron enfocadas en la recuperación de espacios públicos afectados por acumulación de muebles, tejas, restos de construcción y residuos de gran tamaño.

Según informó el Distrito, las intervenciones hicieron parte de las estrategias de limpieza y recuperación urbana impulsadas por la Alcaldía de Bogotá en varias localidades de la ciudad.

La administración distrital explicó que los operativos se mantienen activos tanto de día como de noche debido a la alta cantidad de residuos abandonados en sectores críticos de la capital. “En Bogotá seguimos recuperando espacios y mejorando el entorno urbano”, señaló el Distrito al presentar el balance de las jornadas de recolección.

Así fue el trabajo de los equipos de limpieza para dejar "como nueva" esta zona de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

El retiro de estas 1.226 toneladas se suma a otras intervenciones realizadas durante el presente año. De acuerdo con cifras de la UAESP y Aguas de Bogotá, en lo corrido del año ya han sido retiradas más de 30.987 toneladas de residuos de construcción y demolición abandonados en el espacio público.

Las autoridades indicaron que las acciones hacen parte del Contrato Interadministrativo UAESP-457-2025 y contemplan recolección, cargue, transporte y disposición final de residuos voluminosos, escombros, llantas y otros elementos abandonados ilegalmente en calles, separadores, parques y zonas ambientales.

La operación está dividida en cuatro grandes zonas que cubren la totalidad de Bogotá. Entre las localidades intervenidas aparecen Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Fontibón, Chapinero, San Cristóbal, entre otras.

A su vez, Aguas de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) han intensificado jornadas de limpieza en canales, quebradas y sumideros debido al aumento de lluvias registrado durante mayo.

Entre el 4 y el 9 de mayo fueron intervenidos 10,2 kilómetros de canales y limpiados 1.057 sumideros en diferentes sectores de la ciudad. Durante esas labores se retiraron otras 1.365 toneladas de residuos.

Las entidades distritales han advertido que buena parte de los residuos encontrados corresponde a materiales de construcción, muebles viejos, colchones, llantas y basura doméstica arrojada de manera clandestina.

Según Aguas de Bogotá, estas prácticas generan deterioro ambiental, afectaciones paisajísticas y aumentan considerablemente el riesgo de inundaciones y taponamientos en temporadas de lluvias.

Dejar basura en la calle puede acarrear consecuencias económicas - imagen de referencia. Foto: Francisco Calderón

El Distrito recordó que abandonar residuos en el espacio público hace parte de los llamados “10 no negociables” definidos por la administración distrital dentro de sus campañas de cultura ciudadana. Las autoridades reiteraron que los ciudadanos pueden solicitar gratuitamente la recolección de residuos voluminosos y escombros a través de la Línea 110.

Aguas de Bogotá explicó que actualmente mantiene equipos permanentes de limpieza conformados por cientos de trabajadores encargados de intervenir cuerpos de agua, canales, sumideros y puntos críticos de arrojo clandestino en toda la capital.

Solo en el sistema pluvial, la entidad informó que durante 2026 ya retiró más de 14.820 toneladas de sedimentos y residuos en más de 123 kilómetros de cuerpos de agua intervenidos.