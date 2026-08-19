Desde el comienzo de las obras del Metro de Bogotá, varias estaciones de TransMilenio, destinadas a recibir a miles de pasajeros cada día, han tenido que cerrar temporalmente para permitir que la construcción del nuevo sistema de transporte avance. Durante los últimos meses se han habilitado nuevos puntos de atención y se han realizado modificaciones en diferentes estaciones, con el propósito de garantizar la movilidad de los ciudadanos.

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Uno de los últimos cambios anunciados corresponde a un sector concurrido e importante de la ciudad, debido a la gran cantidad de personas que diariamente se desplazan hasta esta zona para realizar diferentes actividades, principalmente relacionadas con el trabajo y el comercio.

Según informó TransMilenio, la estación Calle 76 dejará de operar, por lo que los usuarios que habitualmente utilizaban este punto deberán recurrir a otras alternativas para hacer sus desplazamientos. Como parte de esta modificación, entrará oficialmente en funcionamiento la nueva estación Calle 72 - Areandina, ubicada en la troncal Caracas.

Este nuevo punto se convierte en la segunda estación oficial y permanente que se habilita en medio de las modificaciones realizadas al sistema como consecuencia de las obras del Metro de Bogotá. La primera corresponde a la estación de la calle 26, que ya se encuentra en funcionamiento desde hace varios meses.

Anuncio del cierre de la estación Calle 76. Foto: TransMilenio

Con la entrada en operación de la nueva estación, se busca ofrecer una alternativa de movilidad para los usuarios que se desplazan diariamente por este importante corredor de la capital.

Aunque la estación Calle 76 dejará de prestar servicio, se espera que el nuevo punto permita atender parte de la demanda de pasajeros que utilizaban este sector.

De acuerdo con la información entregada por TransMilenio, 18 servicios troncales tendrán conexión con esta estación, permitiendo a los usuarios desplazarse hacia diferentes sectores de la ciudad y conectar con las troncales Calle 80, Américas, Eje Ambiental, Carrera 10, Caracas Sur, Suba, NQS Sur, Norte y Calle 26.

Entre las rutas que estarán disponibles se encuentran D24, F60, J24, L18, A60, A52, C15, G52, H15, H75, B18, B23, B75 y K23. A estas se suman los servicios de ruta fácil 6 y 8, que realizarán recorridos tanto en sentido norte como en sentido sur.

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La nueva estación hace parte de los ajustes que TransMilenio viene realizando en diferentes puntos de la ciudad para adaptar el sistema a las obras de infraestructura que actualmente se desarrollan en Bogotá. Estos cambios buscan mantener las alternativas de transporte para los usuarios mientras avanzan los trabajos relacionados con la construcción del Metro.

Por esta razón, los pasajeros que frecuentaban la estación Calle 76 deberán tener en cuenta la modificación y revisar con anticipación las rutas disponibles para evitar inconvenientes durante sus recorridos.