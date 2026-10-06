Policía fue a atender un caso de violencia intrafamiliar y resultó herido: hombre habría atacado a sus papás

En medio de un caso de violencia intrafamiliar en Bogotá, un policía resultó herido y tuvo que ser trasladado hasta un hospital, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

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Los hechos ocurrieron en el barrio Las Vegas, ubicado en la localidad de Kennedy, cuando uniformados llegaron hasta una casa después de recibir una alerta porque, al parecer, un hombre estaba agrediendo a sus papás.

Una vez arribaron al sitio, el señalado agresor los recibió de una manera violenta y los amenazó con una navaja. En un principio, los agentes intentaron mediar la situación, pero el sujeto continuó con la violencia.

Ante esto, uno de los agentes disparó su arma de dotación y logró herir al agresor, aunque al parecer la bala rebotó y por esto terminó lesionando a uno de sus compañeros.

Imagen de referencia de un hombre con una navaja. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Capturamos a este hombre por violencia intrafamiliar y agresión a servidor público. Nuestros uniformados llegaron al lugar para atender el caso y el sujeto se lanzó con una navaja para tratar de herirlos”, indicó el teniente coronel Julio Botero, oficial de inspección de la Policía de Bogotá.

Tras esto, el uniformado lesionado y el hoy procesado fueron trasladados hasta una clínica, donde recibieron la respectiva atención médica y ya se encuentran fuera de peligro.

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El detenido será puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por los delitos de violencia contra servidor público y violencia intrafamiliar. Según los reportes, el hombre no alcanzó a herir a sus papás.

“Rechazamos este tipo de hechos, es importante que las personas sepan resolver sus diferencias mediante el diálogo y sobre todo que respeten la autoridad, ya que ese tipo de conductas solo les traerá graves consecuencias”, añadió el alto oficial.

Las investigaciones ya se están adelantando para esclarecer en su totalidad qué fue lo que pasó en este caso y cuáles fueron los motivos por los que se desencadenó todo.