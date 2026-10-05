Nuevo intento de robo en ciclorruta del túnel de la Calle 26 con Avenida Boyacá: quedó grabado

Un intento de hurto a una persona que se movilizaba en patineta eléctrica quedó registrado en video durante la noche del domingo 4 de octubre en Bogotá. El hecho ocurrió en la salida de uno de los túneles de la ciclorruta de la calle 26, a la altura de la avenida Boyacá.

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Las imágenes, captadas por una cámara que llevaba la propia víctima, muestran cómo el recorrido transcurría con normalidad hasta que la persona salió del túnel y se encontró con tres hombres que caminaban por la ciclorruta.

Cuando intentó continuar, uno de ellos se atravesó y le bloqueó el paso. La maniobra provocó que la víctima perdiera el control de la patineta y terminara en el suelo.

En cuestión de segundos, otro de los sujetos tomó la patineta, se subió en ella y comenzó a alejarse del lugar. Mientras tanto, el tercer hombre se acercó a la víctima e intentó sujetarla.

La persona reaccionó y salió corriendo para alejarse del sitio. En medio de la huida terminó llegando hasta el carril exclusivo utilizado por los buses de TransMilenio.

Intento de robo en la calle 26 con avenida Boyacá, en Bogotá, el pasado domingo 4 de octubre Foto: Cuenta de X Pasa en Bogotá

Un control remoto cambió el intento de hurto

Lo que ocurrió después quedó registrado en la grabación y terminó modificando el desenlace del caso.

Mientras los sujetos avanzaban con la patineta, la víctima accionó un botón de un control remoto. Según se observa en las imágenes, esta acción habría impedido que los hombres pudieran continuar llevándose el vehículo.

Segundos después, los sujetos comenzaron a correr en diferentes direcciones y dejaron abandonada la patineta sobre la ciclorruta.

La víctima regresó posteriormente hasta el punto donde había quedado el vehículo. En ese momento también aparece en la grabación un conductor de TransMilenio, quien aparentemente le dirige algunas palabras después de lo ocurrido.

Todavía afectada por el episodio, la persona señala hacia uno de los costados de la vía, indicando el lugar por donde habría escapado uno de los sujetos.

El caso fue difundido por la cuenta de X Pasa en Bogotá, que recibió el reporte ciudadano y pidió transitar con precaución por este sector de la calle 26.

La publicación también señaló denuncias sobre otros hurtos y hechos de violencia en la zona, aunque las circunstancias de cada caso deberán ser establecidas por las autoridades.

Por ahora, las imágenes muestran la secuencia del intento de hurto y cómo los presuntos responsables terminaron abandonando la patineta y huyendo del lugar.