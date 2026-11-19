El presidente Abelardo De La Espriella realizó un recorrido por la ciudad de Bogotá en medio de la convocatoria de la oposición para marchar contra el Gobierno y, especialmente, contra la Ley de Rescate Económico.

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A través de su cuenta de X, el jefe de Estado publicó un video en el que se le ve subido en uno de los vehículos presidenciales transitando la capital del país. “Todo transcurre con normalidad”, dijo.

El mandatario envió un mensaje claro a todos los colombianos. “La invitación es a que salgan, a que realicen sus actividades diarias porque aquí está el Gobierno y la Fuerza Pública garantizando que los ciudadanos de bien puedan hacer lo que normalmente hacen”, comentó.

“Tenemos presencia de toda la Fuerza Pública en todo el territorio nacional. El que quiera marchar pacíficamente bien puede hacerlo; ese es un derecho que reconoce la Constitución, pero no voy a aceptar ni bloqueos de vías ni terrorismo urbano”, agregó.

De La Espriella aseguró que donde esto se presente, el Estado responderá con toda la contundencia y la fuerza. “Firme por la patria”, cerró.

En el video publicado por el presidente se ven algunas calles de la capital del país y cómo todo ha transcurrido con normalidad.

Este pronunciamiento del jefe de Estado se da horas después de que él mismo confirmara que se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Casa de Nariño, con el objetivo de realizar un monitoreo de la jornada.

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Antes de esto y desde el búnker de la Fiscalía, De La Espriella habló de las marchas y fijó su postura. “Ahora quieren marchar por los problemas que ellos mismos generaron. Colombia no es tonta”, comentó.

“El pueblo sabe que los causantes de esa tragedia son ellos y que nosotros estamos aquí para resolverla. Yo no me vine a quejar, yo vine a resolver”, añadió.

Resta esperar para saber cómo avanza la jornada y si la convocatoria de la oposición tiene acogida, considerando que ya se retiró el aumento del IVA de los productos de la canasta familiar y la comida para animales.