Terry Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), respaldó al presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, en medio de la controversia por un supuesto rechazo del Gobierno a un plan de cooperación militar con Washington para realizar operaciones conjuntas contra organizaciones narcotraficantes.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Cole aseguró que la relación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico se mantiene sólida y destacó el trabajo conjunto de las autoridades estadounidenses con la Policía Nacional y el Ejército colombiano.

“Durante casi 50 años, la DEA ha mantenido un compromiso inquebrantable con nuestros hermanos y hermanas en la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Colombiano. Hoy, nuestra cooperación y asociación son más fuertes que nunca”, escribió el funcionario, quien mencionó directamente al mandatario colombiano en su publicación.

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Cole también aseguró que los dos países comparten el objetivo de enfrentar a las organizaciones criminales. “Juntos, permanecemos unidos en nuestra misión de enfrentar, desmantelar y derrotar a las organizaciones narcoterroristas que amenazan a nuestras naciones y la seguridad de nuestros ciudadanos”, agregó.

El pronunciamiento se produjo después de que The New York Times publicara que De La Espriella habría rechazado un plan para permitir operaciones militares conjuntas de Estados Unidos en territorio colombiano, citando a funcionarios estadounidenses que hablaron bajo reserva.

El presidente calificó esa información como falsa y aseguró que no ha rechazado ninguna propuesta del Gobierno de Donald Trump. Aclaró que la cooperación solicitada por Colombia busca fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública, y no contempla pedir la presencia de tropas extranjeras en el país.