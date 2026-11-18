El presidente Abelardo De La Espriella desmintió un artículo publicado por el periódico The New York Times, en el que aseguraba que el gobierno colombiano había rechazado “un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo”.

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“Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo”, dijo De La Espriella.

“NO HE RECHAZADO NINGUNA PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP. Por el contrario, Colombia y Estados Unidos mantienen una cooperación sólida y cada vez más estrecha en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas”, aseguró el presidente.

Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo. NO HE RECHAZADO NINGUNA PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP. Por el contrario, Colombia y Estados Unidos mantienen una cooperación sólida y cada vez más estrecha en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas. Nuestros requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, asunto que, por lo demás, sería competencia del Congreso de la República. Contamos con unas Fuerzas Militares profesionales y experimentadas que necesitan más herramientas, tecnología y recursos para combatir con contundencia al narcoterrorismo. Cualquier decisión se adelantará respetando nuestra Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales correspondientes. Nuestra alianza con los Estados Unidos está más fuerte que nunca y tenemos un enemigo común: EL NARCOTERRORISMO. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 19, 2026

El diario estadounidense había asegurado que el presidente Colombiano, supuestamente, había declarado en Washington que, “si bien apoyaba la colaboración con el Pentágono para combatir a las organizaciones narcotraficantes, carecía de los votos necesarios en el Congreso para aprobar dicha medida”.

De La Espriella no tardó en pronunciarse y desmentir categóricamente las declaraciones del NY Times, asegurando que para el gobierno es una prioridad el enfoque del fortalecimiento de la cooperación militar con Estados Unidos.

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“Nuestros requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, asunto que, por lo demás, sería competencia del Congreso de la República”, dijo.

El presidente colombiano además dijo que el país necesita la experiencia y la tecnología que puede ofrecer el gobierno norteamericano para combatir a los grupos armados ilegales dentro del territorio nacional.

Abelardo De la Espriella Donald Trump Foto: SEMANA / AP

“Contamos con unas Fuerzas Militares profesionales y experimentadas que necesitan más herramientas, tecnología y recursos para combatir con contundencia al narcoterrorismo”

“Cualquier decisión se adelantará respetando nuestra Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales correspondientes”, concluyó.