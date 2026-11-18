Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que la Fuerza Pública frustró un atentado terrorista en el Huila.

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En el mensaje que publicó en sus redes sociales, el mandatario mostró en detalle el operativo, en el cual las autoridades interceptaron un vehículo que transportaba abundante material explosivo.

“¡FRUSTRAMOS UN ATENTADO TERRORISTA EN EL HUILA! En zona rural de El Pital, nuestra Policía Nacional interceptó un vehículo que transportaba cerca de 180 KILOS DE MATERIAL EXPLOSIVO: tres cilindros acondicionados con explosivos, seis artefactos explosivos improvisados, cordón detonante y sistemas de iniciación”, anotó el jefe de Estado.

Además, indicó el mandatario en su mensaje en X: “Gracias a las labores de inteligencia e investigación del GAULA, esta amenaza fue detectada y neutralizada mediante una destrucción controlada, evitando que estos elementos pudieran ser utilizados contra nuestros uniformados y la población civil. ¡VAMOS A RECUPERAR EL CONTROL DE CADA RINCÓN DE COLOMBIA!”.

Por otro lado, el presidente De La Espriella entregó detalles de varias medidas de seguridad para el Huila: “Estoy siguiendo muy de cerca la situación de orden público en el departamento del Huila. Es una tierra que llevo en el corazón y que merece todo el apoyo, toda la atención y toda la protección del Estado”.

Estas son las medidas que explicó en su cuenta de X:

1. Refuerzo militar: A partir de la próxima semana comenzará a llegar al Huila un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 13 (FUDRA 13).

2. Activación del BOSUR: La próxima semana entrará en funcionamiento el BOSUR de Neiva para fortalecer las operaciones contra las estructuras criminales.

3. Protección de estaciones de Policía: El Ministerio del Interior agilizará el reforzamiento de 12 estaciones de Policía, mediante la instalación de mallas de protección y elementos antidrones.

4. Seguridad en los peajes: Se activará un plan especial de reforzamiento de todos los peajes del departamento, con presencia del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

5. Protección de infraestructura crítica: Se pondrá en marcha un plan especial para reforzar la seguridad de la infraestructura crítica del Estado en todo el departamento.

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“El Huila no está solo. No voy a permitir que los narcoterroristas intimiden a sus habitantes ni pretendan arrebatarle al Estado el control del territorio. Voy a defender al Huila con toda la determinación, todas las capacidades y toda la fuerza legítima del Estado”, concluyó.