Para este jueves, 19 de noviembre, el petrismo está promoviendo unas marchas en todas las plazas públicas del país.

Aunque este ejercicio ya lo hicieron en octubre, el Pacto Histórico quiere continuar con su estrategia de sacar a los colombianos a las calles.

Gustavo Petro, señalado por varios escándalos en los últimos días, es uno de los organizadores de las movilizaciones. El presidente Abelardo De La Espriella ya desvirtuó uno de los motivos de las marchas: no habrá IVA para los productos de la canasta familiar.

Por esa razón, el presidente De La Espriella dijo que es curioso que el petrismo esté convocando marchas por los problemas que ellos mismos dejaron.

“Ahora quieren marchar por los problemas que ellos mismos dejaron. El pueblo no es tonto, el pueblo sabe que los causantes de las tragedias son ellos”, dijo el presidente.

El mandatario aseguró que a pesar de todo lo que está haciendo la oposición, él es el presidente de todos los colombianos y que se encargará de sacar al país adelante.

“Yo no me vine a quejar, vengo a resolver, pero con la verdad. Les pido que no le mientan al país porque encontramos una Colombia acabada y estamos sacándola adelante”.

Aseguró que continuará denunciando todos los escándalos de corrupción que se sigan encontrando y que siempre les dirá toda la verdad a los colombianos.

Las marchas del petrismo se están convocando ante las supuestas fallas que ha tenido el Gobierno de Abelardo De La Espriella en los primeros cien días.

De hecho, sobre la Ley de Rescate, el presidente dijo que será el Congreso el encargado de aprobar un articulado que permita solucionar la crisis fiscal que dejó Petro y que no se afectará el bolsillo de los colombianos.

Por ahora, no se ha conocido la programación de las marchas en el país, pero en Bogotá se harán desde el Parque Nacional con destino a la Plaza de Bolívar.