Mucho se ha hablado de la forma en la que el presidente Abelardo De La Espriella suele encarar a los delincuentes capturados en operativos, esto fue lo que hizo tras la detención de alias Primo Gay.

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Este último episodio, incluso, llevó a que un juez compulsara copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se examine estas intervenciones del jefe de Estado en las que se exhibe de manera pública a los detenidos.

Daniel Briceño habló de esta decisión y, por medio de un video en su cuenta de X, aprovechó para comparar la forma en la que Abelardo De La Espriella se refiere a los delincuentes frente a lo que hacía Gustavo Petro en su momento.

“¿Qué tipo de presidente quiere usted? Uno que justificaba a los delincuentes y que no los atacaba como este", dijo el representante y puso un clip en el que Petro se refirió al tarimazo y aseguró que nunca subió delincuentes allí, sino personas que estaban en proceso de rehabilitación.

Tras esto, el congresista puso otro clip en el que De La Espriella le dijo de todo a alias Primo Gay después de su captura. “Es que parece que en Colombia gustaran los presidentes a los que les gustan los delincuentes, como el señor Petro”, dijo.

Briceño cuestionó con dureza la forma en la que hay críticas en contra de De La Espriella por lo que le dijo al integrante de las disidencias de las Farc y se mostró en desacuerdo con la decisión del juez.

“Este es el problema que tenemos hoy en Colombia: una generación de docentes, de políticos y de opinadores que les da miedo decirle delincuentes a los delincuentes”, expresó.

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El representante también lanzó una pulla para aquellos que, desde su punto de vista, justifican los crímenes cometidos por la guerrilla de las Farc antes del Acuerdo de Paz.

“En Colombia no nos debe dar miedo nunca decirle bandido al bandido y aquí hay una nueva generación que está dispuesta siempre a decirlo en la cara”, aseguró.

En ese sentido, afirmó que a estas personas no hay que llamarlos por sus nombres sino por sus alias, tal y como se ha hecho desde algunos sectores con Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.

Presidente Abelardo De La Espriella encara a delincuentes después de que fueran capturados en Cúcuta. Foto: @ABDELAESPRIELLA

“Nunca hay que llamarlos por sus nombres reales. ¿Saben por qué? Porque ellos se burlaron de las víctimas, no repararon a nadie y, además, no pagaron un solo día de cárcel”, complementó.