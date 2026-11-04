Abelardo De La Espriella puso a temblar a delincuentes tras encararlos y hasta le dio orden a la Policía: “Están asustados”

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo al frente de la operación Némesis en contra de la criminalidad en Cúcuta, Norte de Santander, y participó de varios operativos en la noche de este martes, 3 de noviembre.

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En medio de las capturas, el jefe de Estado volvió a encarar a algunos de los delincuentes que fueron detenidos por las autoridades y hasta le dio una orden a la Policía de lo que tendría que pasar con ellos.

El primero en recibir las palabras del mandatario, algo que se ha repetido en las últimas semanas, fue alias Brayan a quien le dijo: “No sabes lo que te espera. Bienvenido a la Patria Milagro”.

El segundo en ser encarado fue alias Carevieja, señalado de quemar la casa de unos adultos mayores que no le permitieron que se llevara a un niño de 12 años. “Qué miserable. Bienvenido a la Patria Milagro”, comentó.

Justo al lado se encontraba otro sujeto que responde al alias de Keller, quien sería integrante del Frente Urbano de guerra del ELN y señalado de atentar en contra de un CAI.

“A estos bandidos hay que caerles con todo el peso del Estado. Bienvenidos a la Patria Milagro”, expresó el presidente mientras todos los detenidos lo miraban fijamente.

Tras esto, el jefe de Estado llegó hasta donde estaban alias Alejo y alias Camacho, responsables supuestamente de aprovechar las condiciones de vulnerabilidad de los niños para raptarlos.

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“El que se mete con un niño en la era del Tigre, le cae todo el peso del Estado. Los mandamos a una cárcel de máxima seguridad con el régimen carcelario más fuerte que haya”, dijo De La Espriella.

El máximo mandatario añadió: “Bienvenidos a la Patria Milagro, señores abusadores de niños. Mira como están asustados, ese es el miedo, se les siente el miedo hasta acá”.

De acuerdo con la información suministrada hasta el momento, en esta nueva ola de operativos en Cúcuta se logró la captura de 109 personas, se hicieron 49 allanamientos y se expulsaron a 32 extranjeros.