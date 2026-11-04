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Operación Némesis en Cúcuta lleva 109 capturas: presidente De La Espriella entrega detalles

Los integrantes de la Fuerza Pública han realizado 49 allanamientos y 32 expulsiones del país.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

4 de noviembre de 2026 a las 6:21 a. m.
Presidente Abelardo De La Espriella lidera operación Némesis en Cúcuta.
Presidente Abelardo De La Espriella lidera operación Némesis en Cúcuta. Foto: Suministrado a SEMANA.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio a conocer este miércoles 4 de noviembre la operación Némesis que lidera contra la criminalidad en Cúcuta, Norte de Santander.

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“Durante toda la noche y la madrugada he estado al frente de la OPERACIÓN NÉMESIS, una ofensiva de nuestra Fuerza Pública para recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los habitantes de Cúcuta”, dijo.

El presidente de los colombianos sostuvo que a los criminales “se les acabó la guachafita” y sostuvo que las operaciones militares y los operativos de la Policía serán constantes con el fin de frenar el accionar de los ilegales. Asimismo, indicó que van 109 personas capturadas, 49 allanamientos y 32 personas expulsadas.

“Este balance preliminar también incluye 12 armas de fuego incautadas, más de 10 kilos de estupefacientes y mercancía recuperada por $500 millones. Estamos golpeando estructuras vinculadas al homicidio, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal”, agregó.

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De La Espriella recalcó que desde su Gobierno seguirán trabajando con el fin de poder devolverle la tranquilidad a las diferentes regiones que vienen siendo blanco de los ilegales.

“Estamos actuando, ejerciendo la autoridad y recuperando el control de nuestras ciudades. Mi reconocimiento y gratitud a los hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Pública, que durante toda la noche y la madrugada han trabajado con valentía, disciplina y compromiso para proteger a los colombianos. ¡Tienen todo mi respaldo y el agradecimiento de la Patria! No vamos a descansar hasta devolverles la seguridad a los colombianos”, agregó.

Tras el anuncio del Alcalde Alejandro Eder de que la Policia Metropolitana se tome las calles de la ciudad, se puede evidenciar la presencia de la fuerza pública con controles de vigilancia y seguridad en los barrios de cali.
Operativos de la Policía ordenados por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, en varias regiones. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Finalmente, De La Espriella dijo que durante su mandato, “la delincuencia no tiene descanso ni escondite”. Se espera que con el pasar de las horas, las autoridades entreguen mayores detalles de quiénes son las personas que terminaron capturadas en esta redada supervisada por el presidente Abelardo De La Espriella.